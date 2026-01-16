Tết Bính Ngọ ở Hồng Kông còn có thể thế này?

Điểm nhấn của mùa Tết năm nay là Lễ diễu hành Quốc tế Cathay diễn ra vào tối 17.2.2026, tức mùng 1 Tết. Sự kiện thắp sáng nhiều tuyến phố trung tâm bằng các màn trình diễn ánh sáng, âm nhạc và văn hóa quốc tế, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Hong Kong mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đặc trưng, từ các chợ hoa xuân rực rỡ sắc màu, nghi thức dâng hương cầu may tại các ngôi đền linh thiêng, đến không khí sôi nổi của các sự kiện thể thao truyền thống như đua ngựa đầu năm.

Lễ diễu hành bắt đầu lúc 20h ngày 17.2.2026, khởi hành từ Trung tâm Văn hóa Hồng Kông và đi qua các tuyến đường chính tại khu Tiêm Sa Chủy như Canton, Haiphong và Nathan. Với chủ đề “Best Fortune. World Party”, chương trình tôn vinh hình tượng con ngựa, biểu trưng cho sức mạnh, năng lượng và sự bứt phá trong văn hóa Trung Quốc.

Lễ diễu hành năm 2026 quy tụ loạt xe hoa theo chủ đề, trong đó có các xe kỷ niệm 80 năm Cathay, 20 năm Disneyland Hong Kong và 50 năm McDonald’s Hồng Kông. Ngoài ra còn có xe diễu hành của Hiệp hội Thương hiệu Đồ chơi Hong Kong, Ocean Park Hong zKong với các nhân vật Panda, cùng Câu lạc bộ Jockey Club Hồng Kông với các mô hình ngựa mang ý nghĩa chúc phúc năm mới. Sau sự kiện, các xe hoa sẽ được trưng bày tại Công viên Thể thao Kai Tak từ ngày 18.2 đến 26.2.2026.

Lễ diễu hành đi qua các tuyến đường chính tại Tiêm Sa Chủy

Đoàn FierS à Cheval (Pháp)

Đoàn xiếc Tây An (Trung Quốc)

Bộ đôi Les Vitaminés (Canada)

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế như FierS à Cheval (Pháp) với các mô hình ngựa phát sáng, Đoàn xiếc Tây An (Trung Quốc), nhóm Les Vitaminés (Canada) và đội cổ vũ Manly Seabirds (Australia), góp phần tạo nên không khí lễ hội đa văn hóa.

Lễ diễu hành cũng thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Các tiết mục như Múa Rồng Ánh sáng của Hiệp hội Lân - Sư - Rồng Võ thuật Hồng Kông được trình diễn dọc tuyến đường, kết hợp cùng đoàn Cromosauro đến từ Italy với mô hình khủng long khổng lồ trang trí nhiều màu sắc.

Không khí Tết tiếp tục lan tỏa khắp thành phố với hàng loạt hoạt động kéo dài nhiều ngày. Hội chợ hoa Tết Nguyên đán diễn ra từ 11.2 đến 17.2.2026 tại nhiều công viên và khu cộng đồng, trong đó có Công viên Victoria và Công viên Fa Hui, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm và du xuân.

Ngoài ra, Giải đua ngựa mừng năm mới được tổ chức vào mùng 3 Tết (19.2.2026) tại Trường đua Sha Tin, mang đến không khí lễ hội sôi động cùng các hoạt động giải trí bên lề. Từ ngày 17.2 đến 3.3.2026, Lễ hội cầu phúc tại Lâm Thôn cũng diễn ra, với nghi thức viết điều ước và tung lên cây nguyện ước theo phong tục dân gian.

Giải đua ngựa mừng Tết Nguyên đán

Lễ hội cầu phúc tại Lâm Thôn

Bên cạnh các lễ hội ngoài trời, nhiều ngôi đền nổi tiếng như Hoàng Thái Tiên, Xa Công hay Kwun Yum tiếp tục là điểm đến quen thuộc của người dân và du khách trong dịp đầu năm mới để cầu tài lộc, sức khỏe và bình an.

Với chuỗi hoạt động đa dạng kéo dài suốt mùa Tết, Tết Nguyên đán tại Hong Kong năm Bính Ngọ mang đến bức tranh lễ hội sôi động, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hơi thở quốc tế.