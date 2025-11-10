Techcombank cảnh báo: 3 thủ đoạn lừa đảo này đang khiến nhiều người "trắng tay" mất sạch tiền!

Các hình thức lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản qua thẻ ngân hàng đang ngày càng trở nên tinh vi. Ngân hàng Techcombank đã phát đi cảnh báo về một số phương thức lừa đảo phổ biến mà khách hàng cần đặc biệt lưu ý để bảo vệ tài sản của mình.

Một trong những thủ đoạn mới và nguy hiểm nhất là đánh cắp thông tin và tráo chip thẻ ngay tại quầy thanh toán. Kẻ gian lợi dụng sơ hở của khách hàng trong quá trình thanh toán (tại nhà hàng, siêu thị) để tráo chip thật trên thẻ bằng một con chip giả. Hành vi này diễn ra rất nhanh và tinh vi, khiến khách hàng khó phát hiện. Sau đó, chúng sẽ sử dụng con chip thật bị đánh cắp để thực hiện các giao dịch gian lận.

Bên cạnh hình thức tấn công vật lý, chiêu trò mạo danh ngân hàng để lấy thông tin thẻ vẫn diễn ra phổ biến. Các đối tượng sẽ giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện hoặc nhắn tin yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin "sinh tử" như toàn bộ số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV (ba số bảo mật ở mặt sau thẻ) và mã OTP. Chúng thường đưa ra các lý do hấp dẫn như xác minh tài khoản, nâng hạng thẻ, nâng hạn mức tín dụng, miễn phí thường niên hoặc nhận quà tặng ưu đãi. Ngay sau khi có được các thông tin này, chúng sẽ tiến hành chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Một hình thức khác là lừa đảo thu phí phát hành hoặc phí giao thẻ. Kẻ gian giả danh nhân viên bưu điện hoặc ngân hàng, gọi điện yêu cầu khách hàng nộp một khoản phí để được nhận thẻ. Chúng hù dọa rằng nếu không nộp phí, thẻ sẽ bị hủy hoặc giao dịch bị gián đoạn. Techcombank khẳng định, hiện tại ngân hàng không thu bất kỳ khoản phí nào khi phát hành hoặc giao thẻ đến khách hàng, do đó mọi yêu cầu nộp phí theo hình thức này đều là lừa đảo.

Để bảo vệ khách hàng, Techcombank khuyến cáo người dùng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, số thẻ, mã CVV hay ngày hết hạn thẻ cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Khách hàng cũng không nên nhấp vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hoặc cuộc gọi không rõ nguồn gốc.

Khi thanh toán, điều quan trọng là phải luôn giữ thẻ trong tầm mắt, không giao thẻ cho người khác giữ hộ hoặc rời mắt khỏi thẻ trong lúc đang giao dịch. Ngay sau khi nhận lại thẻ, cần kiểm tra kỹ thẻ để phát hiện kịp thời các dấu hiệu nghi ngờ bị tráo chip.

Một trong những biện pháp bảo vệ chủ động và hiệu quả nhất là chỉ mở chức năng thanh toán trực tuyến khi có nhu cầu sử dụng và tắt ngay sau khi hoàn tất giao dịch. Nếu phát hiện bất kỳ giao dịch bất thường nào hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng cần chủ động liên hệ ngay lập tức với các kênh chính thức của ngân hàng để được hỗ trợ khóa thẻ và xử lý kịp thời.