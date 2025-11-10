VNeID vừa có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID vừa có bản cập nhật mới với nhiều thay đổi đáng chú ý, người dân nên nhanh chóng cập nhật để không bỏ lỡ quyền lợi.

Cụ thể, trong bản VNeID 2.2.4 vừa ra mắt, ứng dụng được bổ sung và điều chỉnh nhiều tính năng quan trọng, bao gồm:

Hiện nay, nhiều loại giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID, có thể dùng thay thế bản giấy như căn cước công dân, giấy tạm trú, tạm vắng, giấy phép lái xe, đăng ký xe, mã số bảo hiểm xã hội,...

1. Cập nhật và điều chỉnh tính năng Tra cứu truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

2. Bổ sung thông tin học bạ của người phụ thuộc.

3. Tích hợp thông tin hộ chiếu.

4. Cập nhật, điều chỉnh các dịch vụ công như Lý lịch tư pháp, Đăng ký - quản lý cư trú, Cấp - quản lý căn cước.

5. Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước.

6. Tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia.

7. Khắc phục, sửa lỗi từ các phiên bản trước.

Ứng dụng VNeID do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) phát triển, được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu định danh, dân cư và hệ thống xác thực điện tử. Mỗi tài khoản VNeID chứa mã định danh cá nhân - dãy 12 chữ số cấp riêng cho từng công dân, dùng để xác thực danh tính, thực hiện các giao dịch dân sự, thủ tục hành chính và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đáng chú ý, theo Nghị định 280/2025 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1/11/2025), việc chứng thực giấy tờ sẽ có thay đổi lớn. Cụ thể, Nghị định này bổ sung quy định cho phép người yêu cầu chứng thực không cần nộp hoặc xuất trình bản chính, bản sao nếu thông tin tương ứng đã được tích hợp trên VNeID.

Điều này đồng nghĩa, từ ngày 1/11, người dân chỉ cần xuất trình thông tin trực tiếp trên ứng dụng VNeID khi đi chứng thực, không cần mang theo hàng loạt giấy tờ gốc hay bản sao như trước đây.