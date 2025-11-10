Navigos Group ra mắt Upzi – Ứng dụng chọn nghề, tìm việc cho bạn trẻ Việt

Giải bài toán "bối rối nghề nghiệp" của người trẻ

Trong một thị trường việc làm biến động từng ngày, "khủng hoảng định hướng nghề nghiệp" đang trở thành vấn đề đáng báo động ở người trẻ Việt Nam. Nhiều sinh viên dù sắp tốt nghiệp hay vừa ra trường vẫn mông lung giữa vô vàn lựa chọn, không biết mình thực sự phù hợp với nghề gì, nên bắt đầu từ đâu.

Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê, tính đến quý III năm nay, cả nước có hơn 1,6 triệu thanh niên từ 15–24 tuổi không có việc làm, không tham gia học tập hay đào tạo, chiếm 11,5% tổng số thanh niên Việt Nam. Điều này đồng nghĩa, trung bình cứ 10 thanh niên Việt thì có 1 người đang "không học, không làm, không đào tạo", một thực trạng phản ánh khoảng trống lớn về kỹ năng, định hướng nghề nghiệp và cơ hội phát triển bản thân trong bộ phận người trẻ hiện nay.

Trong khi đó, theo Báo cáo lương và thị trường lao động 2025 của Navigos Group, khảo sát trên hơn 3.400 người lao động và 500 doanh nghiệp tại Việt Nam cho thấy, 41% người tham gia là Gen Z và hơn 50% là Gen Y – hai thế hệ đang chiếm phần lớn lực lượng lao động. Những con số này cho thấy người trẻ Việt đang đối mặt với nhiều thách thức khi bước vào thị trường việc làm: vừa phải cạnh tranh gay gắt, vừa thiếu công cụ hỗ trợ định hướng rõ ràng cho sự nghiệp của mình.

Upzi đồng hành cùng Gen Z từ giảng đường đến hành trình khởi đầu sự nghiệp. (Nguồn: Navigos Group cung cấp)

Nhiều sinh viên bước vào ngưỡng cửa nghề nghiệp với tâm thế thử nghiệm, thiếu tự tin vào lựa chọn của bản thân. Sự mơ hồ ấy khiến không ít người trẻ "làm tạm rồi tính sau", rồi lại rơi vào vòng lặp "chọn đại – làm tạm – lại bắt đầu lại".

Giữa bối cảnh đó, Upzi – ứng dụng chọn nghề, tìm việc cho bạn trẻ ra đời như một lời giải cho bài toán trên. Thuộc Navigos Group, đơn vị sở hữu hai thương hiệu tuyển dụng hàng đầu là VietnamWorks và Navigos Search, Upzi hoàn thiện hệ sinh thái nhân sự toàn diện, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình khởi đầu sự nghiệp.

Upzi cùng giới trẻ khám phá cơ hội và hướng đi nghề nghiệp rõ ràng. (Nguồn: Navigos Group cung cấp)

Ứng dụng mang đến trải nghiệm hướng nghiệp cá nhân hóa dựa trên dữ liệu nghề nghiệp và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), được phát triển với nền tảng và kinh nghiệm tuyển dụng từ VietnamWorks. Upzi giúp người dùng xác định định hướng nghề nghiệp phù hợp, tiếp cận cơ hội việc làm được đề xuất thông minh, đồng thời xây dựng lộ trình phát triển dài hạn cho sự nghiệp của mình.

Giao diện ứng dụng Upzi trẻ trung và dễ sử dụng. (nguồn: do Navigos Group cung cấp)

Với ba giá trị cốt lõi, Upzi giúp người trẻ chủ động nắm bắt hành trình nghề nghiệp của mình: khám phá lộ trình cá nhân hóa dựa trên chuyên ngành, điểm mạnh và sở thích; tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp được đề xuất bởi AI, từ chương trình thực tập đến công việc chính thức đầu tiên và phát triển, hoàn thiện các kỹ năng thiết yếu để sẵn sàng cho thị trường lao động tương lai.

Tự tin khởi đầu sự nghiệp cùng Upzi

"Chúng tôi tin rằng mỗi người trẻ đều xứng đáng được tự tin theo đuổi ước mơ và viết nên hành trình sự nghiệp đầy cảm hứng của riêng mình", đại diện Navigos Group chia sẻ về định hướng phát triển Upzi. Không dừng lại ở vai trò một nền tảng tìm việc, Upzi được thiết kế như người bạn đồng hành trong suốt hành trình nghề nghiệp của thế hệ trẻ, từ việc giúp họ hiểu bản thân ở hiện tại đến tìm ra hướng đi tương lai rõ ràng và tự tin bắt đầu hành trình sự nghiệp.

Upzi ứng dụng AI định hình lộ trình sự nghiệp cá nhân. (Nguồn: Navigos Group cung cấp)

Upzi khởi xướng Career Pathfinder 2025 – sự kiện tuyển dụng quy mô lớn dành cho sinh viên và người mới đi làm. Chương trình quy tụ hơn 20 doanh nghiệp hàng đầu như SAMSUNG, DHL, MUJI, NESTLÉ, FPT, MASTERISE, VPBANK..., mang đến cơ hội gặp gỡ, phỏng vấn trực tiếp và trải nghiệm công cụ định hướng nghề nghiệp cá nhân hóa từ chính ứng dụng Upzi.

Quà tặng may mắn cho Gen Z tại sự kiện Career Pathfinder . (Nguồn: Navigos Group cung cấp)

Với thông điệp "Hiểu mình – Chọn đúng nghề – Vững bước tương lai", Upzi giúp người trẻ biến "áp lực tìm việc" thành "động lực phát triển". Tinh thần đó được thể hiện rõ qua chiến dịch ra mắt với TVC và hình ảnh chủ đạo "Chọn nghề chuẩn, chọn việc ưng" – lời nhắn gửi đến người trẻ Việt hãy hiểu mình và tự tin viết nên hành trình sự nghiệp.

Đăng ký ngay sự kiện tuyển dụng Upzi Career Pathfinder 2025 trên website https://www.upzi.vn/qWUxZg2z hoặc trải nghiệm ứng dụng Upzi để bắt đầu hành trình "chọn nghề chuẩn, chọn việc ưng" cá nhân hóa tại Việt Nam.