VNeID có cập nhật mới cực kỳ quan trọng, người dân phải biết để đảm bảo quyền lợi

Ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa có bản cập nhật mới (phiên bản 2.2.4) với 7 điều chỉnh, bổ sung tính năng quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm và tiện ích cho người dân. Đáng chú ý, phiên bản này bổ sung tích hợp thông tin học bạ của người phụ thuộc và cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

VNeID là ứng dụng do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) phát triển, chứa mã định danh cá nhân và tích hợp nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xã hội...

Bản cập nhật 2.2.4 mới nhất tập trung vào các tiện ích sau:

- Bổ sung tích hợp thông tin học bạ của người phụ thuộc (con cái).

- Bổ sung cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước.

- Cập nhật, điều chỉnh các dịch vụ công liên quan đến: Lý lịch tư pháp; Đăng ký, quản lý cư trú; Cấp, quản lý căn cước.

- Cập nhật tính năng tích hợp thông tin hộ chiếu.

- Cập nhật, điều chỉnh tính năng Tra cứu truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- Bổ sung tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia.

- Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu năng.



Việc liên tục bổ sung, tích hợp các loại giấy tờ mới lên VNeID càng trở nên quan trọng, đặc biệt sau khi Nghị định 280/2025 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11.

Theo quy định mới này, người dân khi đi làm thủ tục chứng thực (chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký...) sẽ không còn phải xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu nếu thông tin đó đã được tích hợp hợp lệ trên ứng dụng VNeID.

Như vậy, người dân chỉ cần xuất trình thông tin trên ứng dụng VNeID để cán bộ tư pháp kiểm tra, thay vì phải mang theo hàng loạt giấy tờ gốc như trước đây.

Để trải nghiệm các tính năng mới, người dân có thể truy cập vào kho ứng dụng Google Play (dành cho Android) và App Store (dành cho iOS) để cập nhật VNeID lên phiên bản 2.2.4.