Cận cảnh OPPO Find X9 Series mới: Camera Tele Hasselblad 200MP, pin lên đến 7500mAh, thuật toán AI và ColorOS 16

Find X9 Series là dòng flagship mới nhất từ OPPO, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của hãng trong việc kết hợp phần cứng cao cấp với thuật toán AI và hệ điều hành ColorOS 16 để tạo nên trải nghiệm toàn diện cho người dùng. Bộ đôi Find X9 và Find X9 Pro không chỉ gây ấn tượng bằng thông số, mà còn thể hiện sự tinh chỉnh tinh tế trong từng chi tiết từ thiết kế, hiệu năng đến khả năng nhiếp ảnh.

Đây là bộ đôi OPPO Find X9 và Find X9 Pro.

Thiết kế cao cấp, màn hình sáng rực rỡ

OPPO giữ nguyên triết lý thiết kế sang trọng, mỏng nhẹ cho Find X9 Series. Cả hai phiên bản đều sở hữu màn hình OLED với kích thước lên đến 6,78 inch, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 3600 nit. Cảm biến vân tay siêu âm được tích hợp dưới màn hình, mang lại trải nghiệm mở khóa nhanh và chính xác, kể cả khi tay ướt.

Cả 2 máy đều sở hữu màn hình đẹp bậc nhất giới smartphone hiện nay.

Thiết kế mặt lưng tinh giản, cụm camera được đặt gọn gàng, tạo cảm giác liền mạch và tối ưu cho việc cầm nắm. Viền máy siêu mảnh giúp tối đa hóa diện tích hiển thị mà vẫn giữ được sự chắc chắn.

Pin "khủng" và hiệu năng dẫn đầu phân khúc

Find X9 Series sở hữu dung lượng pin lên đến 7500mAh - mức cao nhất trong phân khúc flagship hiện tại. Kết hợp với công nghệ pin silicon-carbon thế hệ thứ 4, dòng máy này hỗ trợ sạc nhanh có dây siêu nhanh SuperVOOC 80W, sạc không dây 50W.

Máy có thể sử dụng liên tục thoải mái đến 2 ngày cho mỗi lần sạc đầy.

Cả hai thiết bị đều được trang bị chip MediaTek Dimensity 9500 mới nhất, với hiệu năng CPU tăng 32%, GPU tăng 33% và NPU tăng đến 111% so với thế hệ trước. Việc xử lý các tác vụ nặng như quay dựng video 4K, chỉnh sửa ảnh RAW hay chơi game đồ họa cao được thực hiện mượt mà mà không gây nóng máy.

Camera: Nâng cấp toàn diện cho trải nghiệm nhiếp ảnh đỉnh cao

Điểm nhấn lớn nhất của Find X9 Series nằm ở hệ thống camera. Camera Tele Hasselblad có độ phân giải lên đến 200MP (với phiên bản Find X9 Pro), sử dụng cảm biến ISOCELL HP5 kích thước lớn, hỗ trợ chụp ở 50MP hoặc 200MP thực tế mà không cần gộp điểm ảnh. Máy có khả năng zoom quang học 3x và zoom số lên đến 120x, phục vụ tốt nhu cầu chụp từ xa hoặc cận cảnh chi tiết.

Hệ thống camera chuẩn Hasselblad cho màu sắc nổi bật, ấn tượng. Riêng phiên bản Pro có thêm bộ phụ kiện nhiếp ảnh riêng với khả năng zoom quang học lên đến 10x.

Đặc biệt, phiên bản Find X9 Pro hỗ trợ bộ photography kit từ Hasselblad, nâng tiêu cự từ 70mm lên 230mm - tương đương zoom quang gần 10x thực thụ. Phụ kiện này biến smartphone thành một thiết bị chụp ảnh bán chuyên, lý tưởng cho các buổi concert hoặc nhiếp ảnh đường phố.

Bên cạnh đó, hệ thống ống kính đồng đều 50MP cho các camera siêu rộng, macro và chính giúp duy trì chất lượng hình ảnh nhất quán ở mọi góc chụp. Tính năng Hasselblad Danxia Color Lens mang lại màu sắc rực rỡ, trung thực, còn chế độ XPAN và triple exposure hỗ trợ sáng tạo nhiều kiểu ảnh độc đáo.

Chất lượng ảnh từ cả 2 máy đều rất tốt, xứng tầm flagship của năm 2025.

Khi đánh giá sơ bộ về hình ảnh, Find X9 tạo ra tông màu trong trẻo, phù hợp với chân dung, ảnh động vật hoặc phong cảnh du lịch. Trong khi đó, Find X9 Pro cho thấy khả năng kiểm soát ánh sáng ấn tượng, đặc biệt khi chụp trong môi trường thiếu sáng như các buổi biểu diễn, nhờ cảm biến lớn và thuật toán xử lý thông minh.

Quay video chuyên nghiệp, hậu kỳ dễ dàng

Cả hai thiết bị đều hỗ trợ quay video độ phân giải 4K ở 120fps, mang lại độ mượt cao khi quay các cảnh chuyển động nhanh. Ngoài ra, mẫu flagship cũng cho phép quay ở định dạng log video 10-bit Dolby Vision, phù hợp với người dùng có nhu cầu hậu kỳ màu sắc chuyên sâu. Tính năng motion capture và chế độ quay chậm được tối ưu hóa bằng AI giúp người dùng dễ dàng tạo ra các video giàu cảm xúc mà không cần nhiều thiết bị hỗ trợ.

ColorOS 16 và hệ thống AI: Mượt mà, thông minh, cá nhân hóa cao

ColorOS 16 trên nền Android 16 được tối ưu tốt về cả giao diện lẫn hiệu năng. Giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cho phép tùy biến màn hình chính, màn hình khóa theo phong cách cá nhân. Các hiệu ứng chuyển động, phản hồi cảm ứng đều mượt mà và ổn định.

ColorOS 16 tiếp tục truyền thống mượt mà - đa năng - trải nghiệm AI dẫn đầu.

Đáng chú ý, hệ điều hành mới này tích hợp nhiều công cụ AI hữu ích: Cân Chỉnh Sáng Chân Dung AI: xử lý ảnh chân dung với độ sáng và làm đẹp tự nhiên. Trợ lý hội thoại thông minh: ghi âm thông minh, hỗ trợ tách giọng nói và chuyển thành văn bản. Không gian tinh thần: sắp xếp và tối ưu không gian sử dụng số, giúp giảm nhiễu thông tin. Ngoài ra, Find X9 Series còn hỗ trợ ghép nối với hệ sinh thái Apple và Windows - một tính năng hiếm gặp trong hệ sinh thái Android.

Tổng kết

OPPO Find X9 Series là đại diện tiêu biểu cho thế hệ flagship mới - nơi phần cứng mạnh mẽ, camera đột phá và phần mềm thông minh được tích hợp đồng bộ. Với dung lượng pin lên đến 7500mAh, camera tele 200MP, quay 4K 120fps và ColorOS 16 mượt mà, dòng máy này phù hợp với người dùng đòi hỏi cao trong cả công việc lẫn giải trí.

Find X9 dành cho người thích sự linh hoạt và tông màu ảnh trong trẻo, trong khi Find X9 Pro hướng đến những ai đam mê nhiếp ảnh chuyên sâu, đặc biệt là khả năng zoom xa và xử lý thiếu sáng. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho bất kỳ ai muốn trải nghiệm chuẩn flagship ở thời điểm hiện tại.

