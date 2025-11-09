5 sai lầm "kinh điển" khi dùng điện thoại: Bảo sao máy 30 triệu dùng 1 năm đã lag, pin chai thảm hại!

Đầu tư một khoản tiền lớn, có khi 20-30 triệu đồng, để sở hữu một chiếc điện thoại flagship xịn sò, ai cũng mong nó sẽ mượt mà, bền bỉ. Nhưng thực tế phũ phàng là chỉ sau khoảng một năm, rất nhiều người gặp phải tình trạng "đau khổ": pin chai thảm hại (pin tụt như uống nước lã), máy nóng ran, chạy ì ạch, lag giật không khác gì máy đời cũ.

Nguyên nhân không phải lúc nào cũng do nhà sản xuất. "Của bền tại người", và 90% các lỗi này xuất phát từ 5 sai lầm "kinh điển" mà người dùng vô tình mắc phải hàng ngày.

Sạc sai cách: Dùng cạn pin (0%) hoặc cắm sạc qua đêm (100% quá lâu) làm chai pin và giảm tuổi thọ máy cực nhanh.

Vừa sạc vừa chơi game: Hành động "bào mòn" máy nhanh nhất, gây nóng chồng nóng, dẫn đến phồng pin, chai pin cấp tốc và hỏng linh kiện.

Không vệ sinh cổng sạc/loa: Xơ vải và bụi bẩn bít kín cổng sạc (gây sạc chập chờn) và màng loa (gây rè, mic nhỏ).

Không bao giờ khởi động lại: Máy bật liên tục hàng tháng trời sẽ tích tụ rác RAM, file lỗi, khiến máy ngày càng lag, giật và nóng bất thường.

Bộ nhớ đầy & Cài app rác: Để bộ nhớ trong bị đầy ắp hoặc cài nhiều app không dùng sẽ khiến máy không còn dung lượng "thở", gây chậm chạp nghiêm trọng và hao pin.

Top 3 mẫu máy "ngon bổ rẻ" dưới 10 triệu, đáng mua nhất 2025

Galaxy A56 5G: Đây là lựa chọn nổi bật và toàn diện nhất. Lần đầu tiên Samsung mang Galaxy AI (với Gemini, Awesome Intelligence) xuống dòng A, đi kèm các tính năng thông minh như "Best Face" (chụp ảnh nhóm) và camera Nightography (chụp đêm) cải tiến.

Giá bán: 8.700.000 đồng Nơi mua: Shopee

Redmi Note 14 Pro+: Xiaomi luôn gây ấn tượng mạnh về phần cứng với sạc siêu nhanh 120W và camera "khủng" 200MP.

Giá bán: 8.990.000 đồng Nơi mua: Shopee

Honor X9c 5G: Nổi bật với độ bền "vô đối" và pin "siêu khủng". Bền bỉ khi vượt qua thử nghiệm rơi 2m xuống sàn đá granite, sở hữu pin dung lượng cực lớn 6600mAh (kèm sạc nhanh 66W) và màn hình 120Hz siêu sáng. Máy cũng có camera 108MP và chế độ loa ngoài siêu lớn.

Giá bán: 7.890.000 đồng Nơi mua: Shopee