Vingroup sắp sản xuất máy bay, tàu vũ trụ?

Tập đoàn Vingroup đã thành lập công ty mới mang tên Vinspace, có vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố, Vinspace được góp vốn bởi Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng cùng hai người con là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng đóng góp 213 tỷ đồng (tương đương 71 %), Vingroup đóng góp 57 tỷ đồng (19 %), và mỗi người con góp 15 tỷ đồng (5 %) mỗi người.

Nội dung đăng ký thành lập công ty Vinspace có hạng mục sản xuất máy bay, tàu vũ trụ.

Vinspace đăng ký hoạt động trong 6 ngành nghề, nổi bật nhất là “sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan; vận tải hàng hóa hàng không”. Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vinspace là bà Nguyễn Mai Hoa, người trước đó có gắn tên với Vingroup (ví dụ như là Chủ tịch HĐQT của VinRobotics).

Việc thành lập Vinspace đánh dấu một bước mới trong chiến lược mở rộng của Vingroup sang lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và hàng không - vũ trụ, bên cạnh các lĩnh vực bất động sản, sản xuất ô tô điện và dịch vụ trước đây.

Ảnh minh họa do trí tuệ nhân tạo thực hiện.

Trước đây, Vingroup cũng đã thành lập công ty VinMetal chuyên sản xuất thép và vật liệu kim loại, với mục tiêu phục vụ nội bộ chuỗi giá trị của Vingroup, bao gồm xây dựng, sản xuất ô tô điện. VinMetal được đầu tư với vốn khoảng 10 nghìn tỷ đồng và dự kiến xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghệ cao tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) với công suất khoảng 5 triệu tấn/năm.

Sản phẩm chủ đạo của VinMetal gồm thép cuộn nóng, thép cường độ cao, thép hợp kim đặc biệt cho xe điện và cơ sở hạ tầng tốc độ cao.

Với sự thành lập Vinspace, có thể xem đây như một bước mở rộng về chuỗi giá trị vật liệu - sản xuất phương tiện công nghệ caop; trong đó, vật liệu kim loại do VinMetal cung cấp sẽ có thể được sử dụng cho các sản phẩm như máy bay hoặc tàu vũ trụ.

Ảnh minh họa do trí tuệ nhân tạo thực hiện.

Đáng chú ý, việc chế tạo máy bay và tàu vũ trụ mà Vinspace có thể tham gia có những đặc điểm riêng biệt và đòi hỏi yêu cầu rất cao. Sản xuất hàng không - vũ trụ bao gồm những công đoạn như thiết kế, chế tạo, lắp ráp và thử nghiệm các thành phần phức tạp, từ khung thân, cánh, tới hệ thống động cơ, avionics (từ ghép của Aviation Electronics, tức là các thiết bị điện tử được sử dụng trong máy bay, tàu vũ trụ hoặc các phương tiện bay khác), và các thành phần chịu tải lớn trong nhiều điều kiện khắc nghiệt (như áp suất, nhiệt độ cao, môi trường vũ trụ).

Một trong những đặc thù là vật liệu sử dụng phải có tỉ số sức mạnh/trọng lượng cao, khả năng chống ăn mòn, chịu nhiệt, chịu mỏi. Các vật liệu thường thấy có thể nêu như composite, hợp kim nhẹ, thép hợp kim đặc biệt.

Bên trong nhà máy xe điện VinFast.

Hơn nữa, quy trình sản xuất phải rất chuẩn xác với sai số rất nhỏ, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, vì những lỗi nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Thêm vào đó, sản phẩm như tàu vũ trụ còn đòi hỏi hỗ trợ điều kiện môi trường cực đoan – phóng, gia tốc lớn, chân không, tái nhập khí quyển – nên yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm và chi phí đầu tư rất lớn.

Do vậy, việc Vinspace bước vào lĩnh vực này cho thấy tham vọng lớn về công nghệ, đòi hỏi đầu tư mạnh mẽ, tích hợp nhiều ngành (vật liệu - chế tạo - động cơ - cơ điện tử - kiểm thử) và hợp tác quốc tế nhiều khả năng là cần thiết.

Cùng với nguồn vật liệu nền là thép và hợp kim từ VinMetal, Vingroup có lợi thế chuỗi nội bộ - nhưng cũng phải đối mặt với thách thức lớn về trình độ kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế, quy mô đầu tư và thời gian.