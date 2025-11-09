Huawei ra mắt điện thoại siêu mỏng giá bằng nửa iPhone Air nhưng trông lạ lắm: Pin to gấp đôi, có tận 3 camera

Huawei vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone mới mang tên Mate 70 Air tại Trung Quốc. Thiết bị này tiếp tục theo đuổi xu hướng "Air" với thân máy siêu mỏng, trọng lượng nhẹ nhưng vẫn mang trong mình cấu hình cao cấp.

Mate 70 Air được trang bị màn hình AMOLED 7 inch, độ phân giải 2.760 × 1.320 pixel, tần số quét 120 Hz và thân máy mỏng 6,6 mm, tức so với iPhone Air 5,6 mm hay Galaxy S25 Edge 5,8 mm thì vẫn dày hơn một chút. Dù mảnh mai, máy vẫn chứa viên pin dung lượng lớn 6.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 66 W và sạc ngược 5 W. Trọng lượng tổng thể của máy đạt 208 g, đồng thời đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68 và IP69.

Huawei cung cấp hai tùy chọn vi xử lý tùy theo dung lượng RAM: bản 12 GB RAM sử dụng chip Kirin 9020A, trong khi bản 16 GB RAM được trang bị Kirin 9020B mạnh hơn. Cấu hình bộ nhớ đi kèm gồm 256 GB hoặc 512 GB.

Về camera, Mate 70 Air sở hữu hệ thống bốn cảm biến phía sau, bao gồm camera chính 50 MP (f/1.8, OIS), ống kính tele 12 MP dùng cảm biến RYYB hỗ trợ zoom quang 3x và OIS, camera góc siêu rộng 8 MP cùng cảm biến màu 1,5 MP. Camera trước có độ phân giải 10,7 MP phục vụ chụp selfie và gọi video.

Máy chạy hệ điều hành HarmonyOS 5.1 ngay khi xuất xưởng, hỗ trợ các tính năng AI, cảm biến vân tay cạnh bên, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, âm thanh Hi-Res, NFC và kết nối vệ tinh Beidou.

Huawei Mate 70 Air có ba tùy chọn màu sắc gồm Gold and Silver Brocade, White Feather Robe và Obsidian Black.

Tại Trung Quốc, Mate 70 Air được bán với giá khởi điểm 4.199 tệ (khoảng 15,5 triệu đồng) cho bản 12 GB + 256 GB, bằng đúng một nửa so với giá bán của iPhone Air. Phiên bản 12 GB + 512 GB và 16 GB + 256 GB có cùng mức giá 4.699 tệ (khoảng 17,4 triệu đồng), trong khi bản cao nhất 16 GB + 512 GB được niêm yết 5.199 tệ (khoảng 19,2 triệu đồng).

Ảnh thực tế Mate 70 Air và iPhone Air

Tại Việt Nam, iPhone Air lên kệ với giá 31,99 triệu đồng chính hãng. Ngoài ra còn có một số model siêu mỏng khác nhưng ở phân khúc giá rẻ/tầm trung, ví dụ như nubia Air giá chỉ hơn 4 triệu nhưng có thân máy cũng cực kỳ mỏng nhẹ hay mẫu TECNO POVA Slim khoảng 5,9 triệu đồng.