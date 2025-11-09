Biết bao điện thoại "vừa xịn, vừa đẹp" ra mắt cũng mặc kệ, tôi vẫn chỉ dùng mẫu điện thoại này của Samsung

Cây bút Parth Shah của Android Police đã dành vài năm qua để "vắt kiệt" hiệu năng của S23 Ultra.

Dẫu cho thời điểm cuối năm, hàng loạt các mẫu flagship đầy sức hút từ OnePlus, Samsung, Apple, Vivo và Oppo đồng loạt lên kệ, Shah vẫn quyết định không nâng cấp mà tiếp tục giữ lại S23 Ultra trong túi mình đến hết năm nay, thậm chí là nhiều năm sau nữa.

Dưới đây là lý do của anh.

Galaxy S23 Ultra: Nhà vô địch về hiệu năng

Lý do chính khiến tôi gắn bó với Galaxy S23 Ultra, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là con chip ẩn mình bên trong: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Samsung đã thực hiện một cú "xoay trục" lớn và chiến lược này đã được đền đáp xứng đáng.

Đây không chỉ là một cú hích nhỏ về tốc độ; đó là một cuộc đại tu hoàn toàn về hiệu suất quản lý nhiệt.

Tôi có thể "tra tấn" chiếc điện thoại này bằng các tác vụ cường độ cao — biên tập video 4K thời lượng dài, đa nhiệm nặng, hay "chiến" game liên tục — và dù máy có ấm lên, nó không bị giảm hiệu năng vì quá nhiệt như một số flagship trong quá khứ.

Thẳng thắn mà nói, sự khác biệt về hiệu năng với các chipset mới nhất đang bắt đầu chạm đến ngưỡng lợi ích giảm dần đối với 90% nhu cầu sử dụng của tôi.

Tôi thà giữ lại cỗ máy mạnh mẽ, hoạt động mát mẻ đã được kiểm chứng này còn hơn là trả một khoản phí cao hơn để đổi lấy một vài phần trăm cải tiến mà tôi sẽ không bao giờ thực sự cảm nhận được trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Về mặt hiệu năng, chiếc điện thoại này được tạo ra để phục vụ tốt trong vài năm tới.

Thiết kế vẫn toát lên vẻ cao cấp

Mỗi khi cầm Galaxy S23 Ultra trên tay, tôi đều được nhắc nhở rằng đây là một thiết bị thực sự cao cấp, và các mẫu máy mới nhất không nhất thiết đã cải thiện được sự hoàn hảo về mặt vật lý của nó.

Đầu tiên, hãy nói về vật liệu. Khung Armor Aluminum mang lại cảm giác mát lạnh khi chạm vào. Kết hợp với mặt lưng kính nhám Gorilla Glass Victus 2, vốn chống bám vân tay "như một nhà vô địch", toàn bộ tổng thể mang lại cảm giác vừa bền bỉ vừa sang trọng.

Mặc dù các điện thoại mới có thể thay đổi đôi chút về lớp hoàn thiện bề mặt, chúng chưa chắc đã vượt qua được sự kết hợp cụ thể này giữa cảm giác sang trọng khi cầm nắm và tính thực dụng trong thế giới thực.

Tiếp đến là màn hình. Độ cong đã được làm dịu hơn so với các thế hệ trước, nhưng đường cong tinh tế trên màn hình 6.8 inch Dynamic AMOLED 2X vẫn là thứ tạo nên sự khác biệt.

Nó "tan" vào phần khung một cách tuyệt đẹp, mang đến trải nghiệm xem đắm chìm khiến nội dung trở nên nổi bật.

Nhưng "công thức bí mật", thứ mà nhiều người thường bỏ qua, chính là sự phân bổ trọng lượng. Samsung đã hoàn thiện yếu tố công thái học trên thiết bị này.

Đây là một chiếc điện thoại nặng, đúng vậy, vì nó chứa một viên pin khổng lồ, nhưng trọng lượng của máy được cân bằng một cách hoàn hảo trên toàn bộ thân máy.

S Pen: Không chỉ là một món đồ chơi mới lạ

Nếu bạn vẫn nghĩ S Pen chỉ dùng để vẽ nguệch ngoạc hoặc thỉnh thoảng ký tài liệu PDF, bạn chưa thực sự trải nghiệm "workflow" của Galaxy S23 Ultra.

Đối với tôi, chiếc bút stylus tích hợp này là tối quan trọng. Nó không hẳn là một phụ kiện, mà giống như "cánh tay thứ ba" giúp tăng tốc mọi tác vụ.

Tôi có thể đang trong một cuộc họp, nghe thấy một chi tiết quan trọng, rút S Pen ra và ghi chú ngay trên màn hình đen trước khi bất kỳ ai khác kịp tìm thấy một cây bút.

Cho dù tôi đang đánh dấu hợp đồng PDF của khách hàng, khoanh tròn các điểm dữ liệu quan trọng trên ảnh chụp màn hình bảng tính phức tạp, hay phác thảo nhanh ý tưởng sơ đồ, độ chính xác của S Pen đều vượt xa ngón tay của tôi.

Sử dụng S Pen như một điều khiển từ xa là một tính năng thú vị khác. Khi thiết lập ảnh chụp nhóm với điện thoại trên tripod, việc nhấp vào nút S Pen sẽ hoạt động như một nút chụp ảnh từ xa.

Nhìn chung, S Pen không phải là một món "đồ chơi". Nó là tính năng bắc cầu giữa điện thoại và một "máy trạm" di động thực thụ. Đó là công cụ năng suất thiết yếu của tôi.

Cụm camera vẫn quá đủ cho nhu cầu

Cần phải thành thật rằng mọi bài đánh giá flagship mới gần như chỉ tập trung hoàn toàn vào camera và "thổi phồng" các tinh chỉnh phần mềm nhỏ hoặc một cảm biến lớn hơn đôi chút.

Mặc dù một phần trong tôi cũng muốn nghịch những thứ mới nhất, nhưng sự thật là cụm camera của Galaxy S23 Ultra vẫn quá xuất sắc và hoàn toàn phù hợp với cuộc sống của mình.

Nhu cầu chụp ảnh của tôi rất đơn giản: ghi lại những kỷ niệm sắc nét trong những chuyến du lịch không thường xuyên, và quan trọng hơn là chụp những bức ảnh của "thiên thần nhỏ" nhà tôi.

Galaxy S23 Ultra là một "nhà vô địch" trong lĩnh vực này. Cảm biến chính 200MP có thể mặc định cho ra ảnh 12MP, nhưng kết quả đó rất tươi sáng, sắc nét và rực rỡ. Chính xác là những gì tôi muốn để chia sẻ những khoảnh khắc gia đình.

Khi chúng tôi đi du lịch, hệ thống ống kính tele kép (zoom quang 3x và 10x) là "tính năng sát thủ" vẫn còn nguyên giá trị. Tôi có thể phóng to vào một địa danh ở xa hoặc nhanh chóng cắt bỏ các yếu tố hậu cảnh gây xao nhãng mà không làm giảm chất lượng ảnh.

Tóm lại, S23 Ultra mang lại chất lượng cấp chuyên nghiệp ngay cả ở chế độ "giơ lên là chụp" tiêu chuẩn. Bất kỳ lợi ích nào trên camera của một chiếc điện thoại mới hơn đơn giản là không đáng để đánh đổi với chi phí nâng cấp đắt đỏ. Tôi sẽ tiếp tục gắn bó với những bức ảnh mà tôi vốn đã yêu thích.

Khả năng hỗ trợ cập nhật phần mềm vẫn rất mạnh

"Viên ngọc ẩn" khi sở hữu một flagship như S23 Ultra không chỉ nằm ở hiệu năng hiện tại. Đó là sự đảm bảo về vòng đời sản phẩm mà chính sách cập nhật của Samsung mang lại. Đây là lý do chính để tôi không vội nâng cấp ngay lúc này.

Khi S23 Ultra ra mắt với Android 13, Samsung đã cam kết bốn bản nâng cấp hệ điều hành lớn. Điều đó có nghĩa là chiếc điện thoại này được lên lịch chính thức để chạy Android 17.

Và vì con chip Snapdragon 8 Gen 2 rất mạnh mẽ và ổn định, tôi không lo lắng về gánh nặng phần mềm trong tương lai.

Khi One UI 8.5 ra mắt — mang đến những hiệu ứng chuyển động mới mượt mà, các tính năng AI thông minh hơn và những cải tổ về giao diện — chiếc S23 Ultra vẫn có đủ sức mạnh phần cứng để chạy tất cả một cách trơn tru, xử lý các hiệu ứng mới và tích hợp các tính năng mới mà không hề hụt hơi.

Ngay cả sau Android 17, tôi vẫn được lên lịch nhận thêm một năm cập nhật bảo mật. Nhìn chung, tôi được đảm bảo cho tương lai nhờ phần cứng tuyệt vời và hợp đồng hỗ trợ phần mềm dài hạn.

Tại sao phải nâng cấp khi trải nghiệm phần mềm lớn tiếp theo vẫn sẽ đến với chiếc điện thoại mà tôi đang sở hữu?

Cuối cùng, quyết định giữ lại một thiết bị phụ thuộc vào giá trị mà nó mang lại. Và đối với tôi, Galaxy S23 Ultra vẫn đang mang đến hiệu năng flagship mà không hề đuối sức.

Mặc dù các mẫu máy mới sẽ mang lại những cải tiến nhỏ về tốc độ và tinh chỉnh camera, chúng không đưa ra được lý do đủ thuyết phục để tôi từ bỏ cỗ máy mạnh mẽ hiện tại này.

Đối với bất kỳ ai đang sở hữu S23 Ultra, tôi khuyên bạn hãy "giữ vững tay chèo". Chiếc điện thoại này vẫn còn rất nhiều "sức sống", và bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì thực sự thiết yếu dù cho đã có nhiều mẫu điện thoại bóng bẩy khác ra mắt.