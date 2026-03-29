Team buiding mà sếp thân mật quá đà: Làm sao để xử lý gọn?

Giữa không khí vui chơi tới bến của team building, ranh giới giữa hòa đồng và suồng sã đôi khi trở nên mỏng manh hơn. Có những vị sếp bình thường rất đạo mạo, nhưng cứ hễ có chút men say hay tâm lý "đi chơi mà" là lại bắt đầu có những hành động thân mật quá mức. Từ những cái khoác vai quá chặt, những câu đùa cợt nhả về đời tư, cho đến những cử chỉ đụng chạm,... đều có thể khiến nhân viên sượng trân, không khí trở nên ái ngại.

Dưới đây là cách để bạn giữ khoảng cách và xử lý gọn gẽ những tình huống khó đỡ này mà vẫn giữ được sự chuyên nghiệp.

Phản ứng bằng ngôn ngữ cơ thể ngay từ đầu

Đừng đợi đến khi sếp tiến quá sát mới giật mình bỏ chạy. Sự tinh tế nằm ở việc thiết lập khoảng cách an toàn ngay khi nhận thấy dấu hiệu nhiệt tình bất thường.

Nếu sếp có ý định khoác vai hay đứng quá gần, bạn hãy khéo léo di chuyển vị trí bằng cách giả vờ lấy đồ ăn, đi mời nước người khác hoặc đơn giản là xoay người để chỉnh lại trang phục. Việc liên tục tạo ra các vật cản vô hình (như cầm một chiếc ly, một cuốn sổ lịch trình hoặc đứng cạnh một đồng nghiệp khác) sẽ phát đi tín hiệu rằng bạn đang ưu tiên sự riêng tư và không sẵn sàng cho những cử chỉ thân mật.

Đánh lạc hướng bằng công việc

Khi sếp bắt đầu chuyển chủ đề sang những câu hỏi quá riêng tư hoặc những lời khen ngợi mang tính thả thính, hãy ngay lập tức lái con thuyền câu chuyện về bến đỗ an toàn: Công việc hoặc hoạt động chung.

Ví dụ, khi sếp hỏi: "Dạo này trông ổn thế nhờ! Có người yêu chưa?" , bạn có thể cười xã giao rồi đáp nhanh: "Dạ. À, sếp ơi, em thấy mọi người đang thảo luận về chiến thuật chiều nay của team anh. Sao mà bọn anh thắng được vậy?". Việc trả lời bằng một câu hỏi ngược lại về chuyên môn hoặc kế hoạch chung sẽ khiến sếp sực nhớ ra vai trò lãnh đạo của mình và tự khắc điều chỉnh lại thái độ.

Tận dụng "sức mạnh đồng đội"

Đừng bao giờ để mình rơi vào tình thế trò chuyện 1 - 1 với một vị sếp đang quá đà. Trong các chuyến team building, hãy luôn đi theo nhóm hoặc ít nhất là có một đồng nghiệp thân thiết bên cạnh.

Nếu thấy sếp có dấu hiệu muốn tách bạn ra riêng để nói chuyện tâm sự, hãy kéo thêm một vài đồng nghiệp khác vào cuộc hội thoại bằng những câu như: "Anh N. ơi, sếp đang khen ý tưởng của phòng mình này, anh sang đây nghe thêm đi". Sự xuất hiện của người thứ ba, thứ tư sẽ là bức tường hữu hiệu nhất khiến sếp không thể có những hành động hay lời nói thiếu chuẩn mực.

Thiết lập giới hạn bằng sự nghiêm túc đúng lúc

Nếu những biện pháp mềm mỏng không hiệu quả và sếp vẫn tiếp tục lấn tới, đã đến lúc bạn cần thể hiện sự cứng rắn. Cái nhìn trực diện, nụ cười tắt lịm đúng lúc khi sếp nói đùa quá trớn hoặc câu nói thẳng thắn nhưng lịch sự: "Sếp đùa thế làm em hơi ngại ạ" sẽ có tác dụng cảnh cáo.

Phần lớn sếp đều rất giữ hình ảnh. Khi nhận thấy nhân viên không hợp tác với sự thân mật đó và bắt đầu tỏ thái độ nghiêm túc, họ sẽ tự biết điểm dừng để bảo vệ uy tín của mình trước mặt tập thể. Hãy nhớ, bạn đi team building để gắn kết với công ty, chứ không phải để trở thành đối tượng giải trí hay chịu đựng sự quấy rối.

Sau cùng, ứng xử khi sếp vô tình hoặc cố ý thân mật quá đà giống như một ván cờ, đòi hỏi sự khôn khéo để không làm mất mặt cấp trên nhưng cũng không được để bản thân chịu thiệt thòi. Sự tự tin và thái độ dứt khoát chính là chìa khóa để bạn tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn nhất.