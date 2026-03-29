5 cách ứng phó của người EQ cao khi bị đồng nghiệp đẩy việc

Trong môi trường công sở, việc bị đồng nghiệp ném việc sang tay là chuyện xảy ra như cơm bữa. Phản ứng gay gắt thì dễ làm hỏng mối quan hệ mà im lặng nhận hết thì chẳng khác nào tự biến mình thành "thùng rác" chốn văn phòng.

Người có EQ cao không chọn cách chịu đựng, họ có những chiến thuật tinh tế để vừa giữ được cái uy của bản thân, vừa khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Dưới đây là 5 cách ứng biến cực khôn ngoan mà bạn nên bỏ túi.

Phản ứng bằng quy tắc ưu tiên

Thay vì nói "Tôi không làm đâu", người biết cách ứng xử sẽ khéo léo đưa ra danh sách công việc hiện tại của mình, cho thấy bản thân cũng đang có nhiều việc phải làm.

Chẳng hạn khi đồng nghiệp định đùn đẩy, hãy bình thản phản hồi: "Mình rất muốn giúp, nhưng hiện tại mình đang có 3 task A, B, C cần hoàn thành gấp cho sếp vào chiều nay. Nếu mình nhận thêm việc này của bạn, tiến độ của những việc kia sẽ bị ảnh hưởng. Bạn thấy việc nào quan trọng hơn để mình xin ý kiến sếp?" .

Cách này đẩy quả bóng trách nhiệm ngược lại phía đối phương. Bạn không hề từ chối vì lười biếng mà bạn đang từ chối vì trách nhiệm với công việc chung.

(Ảnh minh họa)

Thiết lập ranh giới bằng sự hỗ trợ thay vì làm hộ

Đôi khi đồng nghiệp đùn đẩy vì họ thực sự lười hoặc muốn thử lòng bạn. Người tinh tế sẽ không làm thay hoàn toàn mà chỉ hướng dẫn. Bạn có thể nói: "Việc này tôi thấy bạn làm sẽ có chuyên môn cao hơn. Nhưng nếu bạn vướng ở bước X, tôi có thể dành 5 - 10 phút để hướng dẫn bạn cách xử lý nhanh nhất.

Bằng cách này, bạn vừa giữ được hình ảnh là người sẵn lòng giúp đỡ, vừa khẳng định rõ ràng: Tôi chỉ chỉ đường, còn đi là việc của bạn. Kẻ định đùn đẩy sẽ hiểu rằng họ không thể lợi dụng bạn để rảnh tay được.

Sử dụng kỹ thuật tạm hoãn thông minh

Nhiều người đùn đẩy việc vì họ muốn kết quả ngay lập tức. Hãy sử dụng yếu tố thời gian để thử thách lòng kiên nhẫn của họ: "Việc này tôi có thể hỗ trợ, nhưng sớm nhất là phải đến thứ 3 tuần tới tôi mới bắt đầu sờ vào được. Nếu anh đang cần gấp thì có lẽ nên tìm phương án khác để không bị trễ deadline" .

Thường thì những người đi đùn đẩy sẽ không thể chờ đợi lâu như vậy. Họ sẽ tự động rút lui để tìm một mục tiêu khác dễ dãi hơn hoặc tự thân vận động.

Ghi nhận công việc bằng văn bản

Với những đồng nghiệp có "thâm niên" đùn đẩy, mọi sự giúp đỡ của bạn cần được công khai. Thay vì gật đầu đồng ý ở hành lang, hãy yêu cầu: "Bạn gửi email chi tiết yêu cầu và deadline qua cho tôi nhé, để tôi tiện sắp xếp và báo cáo lại với sếp về khối lượng công việc hiện tại".

Khi mọi thứ được đưa lên email hoặc các công cụ quản lý công việc, kẻ đùn đẩy sẽ phải dè chừng. Họ không muốn sếp thấy rằng mình đang đem nhiệm vụ của mình đi nhờ người khác làm hộ.

Thẳng thắn một cách tử tế

Nếu tình trạng đùn đẩy diễn ra quá thường xuyên, người EQ cao sẽ chọn cách nói chuyện trực tiếp nhưng không mang tính công kích. Hãy chọn một lúc cả hai cùng thoải mái và nói: "Dạo này bạn có vấn đề gì không? Tôi thấy bạn hay nhờ tôi xử lý việc X. Tôi rất vui nếu hỗ trợ được bạn đôi lần, nhưng nếu việc này trở thành quy trình cố định thì tôi e là không đủ thời gian để đảm đương tốt vai trò của chính mình. Chúng ta nên bàn lại về việc phân chia nhiệm vụ này nhé".

Sự thẳng thắn này cho đối phương thấy bạn là người có quan điểm rõ ràng và không dễ bị bắt nạt, nhưng lời lẽ vẫn đủ lịch sự để không tạo ra một cuộc chiến tranh lạnh.

(Ảnh minh họa)

Nhìn chung, EQ cao không có nghĩa là luôn nói "Có". Người có EQ cao là biết cách nói "Không" mà vẫn khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng và hiểu rõ giới hạn của bạn. Đừng để sự tốt bụng của mình bị nhầm lẫn với sự yếu đuối.