4 kiểu ăn mặc bị ghét khi đi team building

Team building là dịp để chúng ta thắt chặt mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp ở công ty. Nhưng đôi khi nó lại là nơi... chia rẽ nội bộ chỉ vì những bộ trang phục lệch pha đến mức khó đỡ. Để không trở thành nhân vật chính trong ánh mắt phán xét của đồng nghiệp, hãy điểm qua những kiểu lên đồ dễ gây mất điểm dưới đây.

1. Style blink blink đi tiệc tối giữa trời nắng 40 độ

Nhiều chị em (và cả các anh) thường nhầm tưởng team building là sàn diễn runway. Kết quả là chúng ta thấy những bộ váy đính sequin dài thướt tha, giày cao gót nhọn hoắt hoặc những bộ suit cứng nhắc xuất hiện trên bãi biển.

Cái sự lạc quẻ này bộc lộ rõ nhất khi cả đội đang hì hục kéo co hay lăn lộn trên cát, còn bạn lại đứng ngoài chỉ vì sợ hỏng váy hay đau chân. Vô hình trung, bạn biến mình thành một bình hoa di động cần được bảo tồn thay vì một đồng đội thực thụ, tạo nên khoảng cách vô hình với mọi người xung quanh.

Thay vì cố gồng mình trong sự lộng lẫy sai chỗ, hãy dành sự ưu tiên cho những bộ đồ thể thao, quần short và sneaker năng động. Sự lộng lẫy ấy nên được cất dành cho đêm gala dinner - nơi bạn có thể tỏa sáng mà không làm vướng chân ai.

2. Đồ dễ "lộ hàng"

Đồng ý là đi biển thì phải mát mẻ, nhưng ranh giới giữa gợi cảm và kém duyên vốn rất mong manh. Những bộ đồ xuyên thấu, cắt xẻ táo bạo hoặc quá ngắn sẽ khiến đồng nghiệp phải đỏ mặt thay cho bạn.

Sự thật là chẳng ai có thể tập trung vào chiến thuật trò chơi hay thảo luận nhóm khi cứ phải lo... trông chừng hộ bạn xem có bị "lộ hàng" hay không. Nó tạo ra một bầu không khí ngượng ngùng và thiếu chuyên nghiệp, khiến hình ảnh của bạn trong mắt sếp và đồng nghiệp bị giảm sút đáng kể.

Tốt nhất, hãy chọn những trang phục thoải mái nhưng vẫn đảm bảo sự kín đáo tối thiểu. Một chiếc áo thun chất lượng, áo polo trẻ trung với quần short sẽ giúp bạn vừa năng động, vừa giữ được sự tinh tế cần thiết.

3. Ham khoe của

Đây là kiểu ăn mặc điển hình của những "phú ông, phú bà" chốn công sở. Họ diện đôi giày limited vài chục triệu hay chiếc áo phông đắt đỏ chỉ để đứng nhìn mọi người chơi vì sợ cát lọt vào giày hay mồ hôi làm hỏng đồ.

Sự xuất hiện của những món đồ đắt giá này vô tình dập tắt tinh thần lăn xả của tập thể. Khi bạn quá giữ kẽ, bạn đang tự tách mình ra khỏi cuộc vui và khiến người khác cảm thấy e dè khi tiếp cận.

Teambuilding là để sẵn sàng lăn xả và kết nối, vì thế hãy tạm cất những món đồ hiệu đắt đỏ ấy cho những buổi cà phê phố thị. Một bộ đồ đơn giản, dễ giặt và có giá thành vừa phải sẽ giúp bạn sẵn sàng chiến đấu hết mình mà không cần phải nhìn trước ngó sau.

4. Ăn mặc phản cảm

Một lỗi kinh điển nhưng vẫn nhiều người mắc phải: Mặc áo thun trắng mỏng dính nhưng bên trong lại là nội y màu sắc rực rỡ hoặc những chiếc quần legging quá bó sát lộ những đường nét nhạy cảm.

Dưới ánh nắng gắt hoặc khi vô tình bị dính nước trong các trò chơi vận động, những lỗi này sẽ hiện lên mồn một trước thanh thiên bạch nhật. Điều này không chỉ gây nhức mắt cho người đối diện mà còn khiến bạn trở thành chủ đề bàn tán không hay sau chuyến đi.

Cách an toàn nhất là luôn kiểm tra trang phục dưới ánh sáng mạnh trước khi rời phòng nghỉ để đến khu vực team building. Việc lựa chọn nội y cùng màu hoặc màu da luôn là quy tắc vàng để giữ cho vẻ ngoài của bạn luôn chỉn chu và thanh lịch trong mọi tình huống.

Sau cùng, mặc đẹp không khó nhưng mặc đúng ngữ cảnh mới là đỉnh cao của sự tinh tế. Một bộ đồ năng động, gọn gàng không chỉ giúp bạn tự tin tham gia mọi hoạt động mà còn khẳng định sự tôn trọng của bạn dành cho tập thể. Bạn không cần phải là người đẹp nhất, nhưng đừng là người lạc quẻ nhất.