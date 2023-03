Taylor Swift mở màn The Eras Tour quá ngoạn mục: Truyền thông Mỹ đồng loạt cho điểm tuyệt đối, phong luôn làm "Nữ hoàng nhạc Pop"!

Theo thống kê chính thức, đã có 69.213 khán giả tham dự trong đêm diễn "cháy vé" này, giúp Taylor Swift xác lập kỉ lục mới: nữ ca sĩ có đêm diễn cá nhân đông khán giả nhất nước Mỹ từ trước đến nay. Đây là kỉ lục vốn được "Nữ hoàng nhạc Pop" Madonna nắm giữ suốt 36 năm qua khi vào năm 1987, đã có 62.986 khán giả đến tham dự đêm nhạc trong khuôn khổ Who's That Girl World Tour của bà tại SVĐ Anaheim.

Đây không chỉ là một đêm nhạc thông thường mà trở thành một ngày hội lớn của cả Thành phố Glendale khi trong 1 tuần lễ qua, thị trưởng của thành phố đã quyết định đổi tên tạm thời thành phố thành Swift City để chào mừng tour diễn hoành tráng của Taylor Swift. Người dân tại nơi đây thậm chí cho biết lượng du khách các nơi đổ về 2 đêm diễn tại SVĐ State Farm đã tạo nên doanh thu còn cao hơn cả kì Chung kết Super Bowl. Các nhà hàng, khách sạn, tụ điểm vui chơi đã tận dụng cơ hội tạo ra các món đồ lưu niệm, các thức ăn, thức uống lấy cảm hứng từ Taylor Swift cùng các album của cô nàng.

Gần 70 nghìn khán giả có mặt tại đêm mở màn The Eras Tour.

Sân khấu của The Eras Tour cũng là sân khấu có diện tích mặt sàn lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của Taylor Swift. Lấy tên The Eras Tour, Taylor Swift thực sự đã mang đủ 10 lát cắt đến từ 10 album trong sự nghiệp lên sân khấu, điều này khiến thời lượng đêm diễn kéo dài đến hơn 3 tiếng 15 phút. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã hát đến 44 ca khúc trong đêm diễn bao gồm 1 ca khúc từ album debut Taylor Swift, 3 ca khúc từ album Fearless, 1 ca khúc từ album Speak Now, 4 ca khúc từ album Red, 5 ca khúc từ album 1989, 4 ca khúc từ album reputation, 5 ca khúc từ album Lover, 8 ca khúc từ album folklore, 5 ca khúc từ album evermore và 7 ca khúc từ album mới nhất - Midnights. The Eras Tour thực sự là một bữa tiệc âm nhạc quá thịnh soạn để "chiêu đãi" khán giả.



Sân khấu khổng lồ của The Eras Tour.

Đêm diễn mở đầu bằng chương Lover với Miss Americana & The Heartbreak Prince và dẫn ngay đến Cruel Summer. Bejeweled, Mastermind và Karma thuộc chương Midnights cũng là chuỗi 3 ca khúc kết thúc lại show diễn hoành tráng. Show diễn được dàn dựng hoành tráng với các concept thay đổi liên tục gắn liền với chủ đề mỗi album, Taylor Swift cũng thay trên 10 bộ trang phục và khiến công chúng xuýt xoa bởi visual ngày càng mặn mà. Cả đêm nhạc như một hành trình âm nhạc đầy kì diệu của Taylor Swift từ những ngày đầu còn là "Công chúa nhạc đồng quê" cho đến hình tượng quyền lực như ngày nay, cũng là một sự vinh danh hoàn toàn xứng đáng với sự nghiệp âm nhạc quá thành công của cô.



Taylor Swift đầy thăng hoa trong đêm diễn mở màn.

Sau đêm diễn mở màn The Eras Tour, Taylor Swift lẫn ekip nhận về "cơn mưa" lời khen từ truyền thông. Đồng loạt 3 trang báo lớn của thế giới là The Times, The Telegraph, The Guardians đều cho điểm tối đa 5/5 sao để đánh giá đêm mở màn The Eras Tour. The Times không ngần ngại gọi Taylor Swift là "Nữ hoàng nhạc Pop đã trở lại giành lấy ngai vàng" trong khi The Guardians nhiệt liệt khen ngợi sự tận tâm, tỉ mỉ và tâm sức cô đặt vào set list trình diễn đến 44 bài như vậy.



Taylor Swift còn 1 đêm trình diễn tại SVĐ State Farm nơi thành phố Swift City trước khi di chuyển đến thành phố kế tiếp - Paradise (Nevada). Tour diễn hiện đã cập nhật số đêm diễn là 52 show, tất cả đều diễn ra ở những SVĐ có sức chứa hàng chục nghìn người có sức chứa lớn top đầu nước Mỹ, và gần như tất cả đều nằm trong tình trạng cháy vé hoặc nếu còn thì cũng đang rất khan hiếm. Một nghệ sĩ bán "cháy vé" một SVĐ 50-60 nghìn người trong 1 đêm đã là một thành tích đáng nể, bán được 2 đêm liên tiếp ở cùng 1 SVĐ lại càng đáng nể phục, đằng này với Taylor Swift, có nhiều thành phố (Arlington, Tampa, Houston, Atlanta, Philadelphia,...) cô phải mở ra đến đêm diễn thứ 3 mới đáp ứng được nhu cầu vé khổng lồ tại mỗi địa điểm Cá biệt tại Los Angeles, Taylor Swift phải mở bán đến 5 đêm diễn liên tiếp ở SVĐ SoFi, đủ biết sức hút "kinh khủng" của nữ ca sĩ với The Eras Tour đến mức nào. Chắc chắn những ngày tới, ở mỗi nơi Taylor Swift đến trình diễn sẽ lại là những "cơn mưa" kỷ lục, thành tích mới.

Taylor Swift đang sở hữu tour diễn của nữ nghệ sĩ có doanh thu cao nhất lịch sử.

Mặc dù tour diễn chỉ mới khởi động đêm đầu tiên nhưng Billboard đã đưa ra dự đoán chỉ cần kết thúc The Eras Tour với con số 52 đêm diễn như hiện tại, Taylor Swift sẽ mang về doanh thu "khủng" 591 triệu USD, phá kỉ lục của Madonna để trở thành Nữ nghệ sĩ có tour lưu diễn đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại. Thậm chí chuyên trang thống kê doanh thu tour diễn Pollstar còn đưa ra con số dự đoán cao hơn: 728 triệu USD cho tổng doanh thu The Eras Tour. 52 đêm diễn đã công bố của tour diễn hiện tại 100% đều nằm ở nước Mỹ, nếu Taylor Swift mở rộng tour diễn đến các thị trường lớn như Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á,... giữ vững quy mô tổ chức ở SVĐ cũng như sức mua vé "khủng" như hiện tại, việc cô có thể cán mốc 1 tỉ USD doanh thu lưu diễn không phải là điều xa vời!



The Eras Tour là cột mốc huy hoàng mới trong sự nghiệp của Taylor Swift.