Muốn trở thành luật sư ở Hàn Quốc, việc đầu tiên là phải vượt qua kỳ thi này.

Ở Hàn Quốc, nhắc tới thi cử, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Suneung, kỳ thi đại học được cả nước dõi theo mỗi tháng 11. Thế nhưng với những ai muốn theo nghề luật, còn một kỳ thi khác cũng đầy áp lực. Đó là LEET (Legal Education Eligibility Test), tên tiếng Hàn là Pophak Jeoksong Siheom, nghĩa là Kỳ thi năng lực pháp lý.

LEET là gì?

LEET là kỳ thi đầu vào bắt buộc với những ai muốn học tại các trường đào tạo luật sau đại học ở Hàn Quốc, thường gọi là "law school". Từ năm 2009, Hàn Quốc chuyển sang mô hình đào tạo luật sư tương tự Mỹ. Người học phải tốt nghiệp một ngành đại học bất kỳ trước, sau đó mới vào law school học thêm 3 năm. Cả Hàn Quốc hiện có 25 trường law school, mỗi năm tuyển tổng cộng khoảng 2.000 người.

Kỳ thi LEET được tổ chức lần đầu năm 2008 và do Hội đồng các trường đào tạo luật Hàn Quốc phụ trách. Mỗi năm chỉ có một đợt thi, thường rơi vào tháng 7. Năm nay, kỳ thi diễn ra ngày 19/7 với hơn 17.000 người đăng ký và hơn 15.500 người thực sự dự thi, tại 41 điểm thi trên cả nước. Lệ phí thi là 248.000 won (khoảng 4,8 triệu đồng).

LEET là kỳ thi bắt buộc với những ai muốn vào các trường đào tạo luật ở Hàn Quốc (Ảnh: P&P News)

Đề thi không kiểm tra kiến thức luật

Điều bất ngờ là tuy là kỳ thi đầu vào trường luật nhưng đề thi LEET hoàn toàn không hỏi về luật. Kỳ thi đo khả năng đọc hiểu và tư duy logic, những năng lực nền tảng mà một người làm luật cần có. Vì vậy, thí sinh tốt nghiệp ngành nào cũng có thể dự thi, từ kinh tế, kỹ thuật cho đến y khoa.

Đề thi gồm ba phần, kéo dài tổng cộng 305 phút. Trong đó, phần Hiểu ngôn ngữ có 30 câu trắc nghiệm, làm trong 70 phút. Thí sinh phải đọc những đoạn văn dài về triết học, khoa học, kinh tế, rồi chỉ ra quan điểm của tác giả, phân biệt các lập luận trái chiều. Phần Suy luận và lập luận có 40 câu trắc nghiệm trong 125 phút. Đây là phần yêu cầu đánh giá một lập luận cần bằng chứng gì, hoặc áp dụng quy tắc và ngoại lệ vào những tình huống mới. Trung bình, thí sinh chỉ có khoảng 2 đến 3 phút cho mỗi câu, tính cả thời gian đọc đề.

Phần cuối là bài luận gồm 2 câu, làm trong 110 phút. Bài luận không được chấm chung mà mỗi trường tự quyết định có dùng hay không. Có trường tính điểm hẳn hoi, có trường chỉ dùng để tham khảo khi xét hồ sơ.

Đề LEET kiểm tra khả năng đọc hiểu và tư duy logic chứ không hỏi kiến thức pháp luật (Ảnh: The Law Journal)

18 năm mới có người đạt điểm tuyệt đối

Các thí sinh tham gia kỳ thi LEET không nhận được điểm thô hay tổng điểm. Thay vào đó, hai phần trắc nghiệm được quy đổi thành điểm chuẩn hóa và phần trăm xếp hạng, tức là thí sinh biết mình đứng ở đâu so với những người cùng thi. Điểm chỉ có giá trị cho mùa tuyển sinh năm đó, muốn nộp hồ sơ năm sau thì phải thi lại.

Độ khó của LEET thể hiện rõ qua một con số. Phải đến kỳ thi năm nay, sau gần 20 năm tổ chức, mới lần đầu tiên có thí sinh làm đúng toàn bộ câu hỏi ở cả hai phần trắc nghiệm. Sự kiện này từng khiến dư luận Hàn Quốc xôn xao suốt nhiều tháng.

Dù vậy, điểm LEET cao chưa phải tấm vé chắc chắn. Các trường còn xét điểm trung bình đại học, chứng chỉ tiếng Anh, hồ sơ cá nhân và phỏng vấn. Sau 3 năm học law school, sinh viên lại phải vượt qua kỳ thi luật sư quốc gia. Năm 2026, tỷ lệ đỗ kỳ thi này chỉ khoảng 51%, với 1.714 người đỗ. Nói cách khác, LEET mới chỉ là cánh cửa đầu tiên trên con đường dài để trở thành luật sư ở Hàn Quốc.

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