210 trường tiểu học ở Hàn Quốc không có học sinh lớp 1 trong lễ khai giảng 2026

Ngày 3/3, trong không khí khai giảng năm học mới 2026 tại một trường tiểu học ở huyện Pyeongchang (tỉnh Gangwon, Hàn Quốc), cậu bé Kang Mo (7 tuổi) được cô giáo chủ nhiệm tận tình hướng dẫn về những ngày đầu bước vào lớp một. Tuy nhiên, buổi lễ nhập học tại đây diễn ra theo cách đặc biệt khi chỉ có một học sinh duy nhất. Toàn tỉnh Gangwon có tới 21 trường tiểu học tổ chức “lễ khai giảng một mình” như vậy trong ngày đầu năm học.

Thực tế này phản ánh rõ xu hướng đáng lo ngại tại Hàn Quốc khi dân số trong độ tuổi đến trường tại nước này đang giảm mạnh. Năm 2026, Hàn Quốc ghi nhận 210 trường tiểu học không có bất kỳ học sinh lớp 1 nào nhập học, tăng 81% so với 5 năm 2025 - thời điểm con số này là 116 trường.

Kang Mo gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm trong ngày đầu nhập học. (Ảnh: Yonhap)

Theo báo cáo về “Tình trạng các trường tiểu học không có học sinh nhập học năm học 2026” do Bộ Giáo dục Hàn Quốc cung cấp cho văn phòng nghị sĩ Jin Sun-mi (Đảng Dân chủ Hàn Quốc) ngày 3/3, Jeollanam là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 45 trường không có học sinh mới. Tiếp theo là Gyeongsangbuk với 38 trường, Jeollabuk 23 trường và Chungcheongbuk 21 trường. Gangwon và Chungcheongnam mỗi nơi có 20 trường.

Ngoài ra, Gyeongsangnam có 18 trường; Incheon và Jeju mỗi địa phương 5 trường; Gyeonggi 4 trường; Daegu 3 trường; còn Gwangju, Daejeon và Busan mỗi nơi 2 trường. Ngay cả Seoul và Ulsan cũng ghi nhận mỗi nơi 1 trường không có học sinh lớp 1 nhập học. Riêng thành phố Sejong là địa phương duy nhất không có trường tiểu học nào rơi vào tình trạng này. Dữ liệu được Bộ Giáo dục Hàn Quốc tổng hợp từ 17 sở giáo dục ở tỉnh, thành trên toàn quốc trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 13/2.

Học sinh tiểu học ở quận Gangseo, Seoul vào tháng 3/2026. (Ảnh: Yonhap)

Đáng chú ý, năm nay, hiện tượng trường tiểu học không có học sinh mới đã lan tới cả các đô thị lớn tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên thủ đô Seoul có 1 trường và thành phố Gwangju có 2 trường không ghi nhận học sinh lớp 1. Những năm gần đây, Seoul từng có 4-5 trường mỗi năm không có học sinh mới, nhưng chủ yếu do các trường tạm ngừng tuyển sinh vì cải tạo hoặc xây dựng lại. Trường hợp năm nay khác biệt ở chỗ Trường Tiểu học A tại quận Gangseo (Seoul) vẫn hoạt động bình thường nhưng không có em nào đăng ký nhập học.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở các bậc học cao hơn. Năm 2026, có 12 trường trung học cơ sở và 7 trường trung học phổ thông tại Hàn Quốc không có học sinh nhập học. Theo văn phòng nghị sĩ Jin Sun-mi, nước này còn có 432 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông chỉ có 10 học sinh trở xuống.

Sự sụt giảm nhanh chóng của dân số trong độ tuổi đi học đang tạo ra thách thức lớn đối với ngành giáo dục của Hàn Quốc. Trên khắp nước này, các trường tiểu học, trung học cơ sở và thậm chí là trung học phổ thông lần lượt phải đóng cửa vì thiếu học sinh, trong khi nhiều trường đại học, đặc biệt là các cơ sở ngoài khu vực thủ đô đang chật vật trong việc tuyển sinh đầu vào.

