Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Có thể rủi ro nếu chụp và gửi bức ảnh này!

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian gần đây, nhiều đối tượng xấu lợi dụng danh nghĩa nhân viên bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tiếp cận người dân, dụ dỗ thực hiện các thao tác “cập nhật hồ sơ điện tử”. Chỉ cần nạn nhân làm theo hướng dẫn, toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng có thể bị rút sạch trong thời gian rất ngắn.

Dù luôn tự nhắc bản thân phải cảnh giác, ông T.Q.M. (trú tỉnh Gia Lai) vẫn trở thành nạn nhân của chiêu trò này và bị chiếm đoạt hơn 114 triệu đồng .

Cuộc gọi “rất lịch sự” khiến nạn nhân mất cảnh giác

Theo thông tin, chiều 5/1/2026 , trong lúc nghỉ trưa, ông M nhận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Ban đầu ông định bỏ qua, nhưng nghĩ có thể là số của khách hàng nên đã bắt máy.

Người gọi tự giới thiệu là nhân viên bảo hiểm xã hội , nói chuyện hoạt bát, lễ phép và đưa ra lời đề nghị “hướng dẫn cập nhật sổ khám sức khỏe điện tử, bảo hiểm y tế điện tử” để thuận tiện khi đi khám bệnh và theo dõi bệnh án trên hệ thống.

Trước đó, ông M thường xuyên đọc tin cảnh báo về các cuộc gọi mạo danh công an, tòa án hoặc thông báo thiếu tiền điện, nước để lừa đảo. Với những cuộc gọi mang tính đe dọa, ông thường cúp máy ngay.

Tuy nhiên lần này, do đối tượng không hù dọa mà đánh đúng vào nhu cầu thực tế , ông M đã tin tưởng và tiếp tục nghe theo hướng dẫn.

Cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh cận mặt rồi “bay” sạch tiền

Trong quá trình trao đổi, ông M đã cung cấp nhiều thông tin như số định danh cá nhân, số tài khoản ngân hàng liên kết thanh toán viện phí … với suy nghĩ đây là thủ tục cần thiết để tích hợp BHYT điện tử.

Sau đó, đối tượng hướng dẫn ông truy cập vào một đường link lạ và yêu cầu thực hiện các bước xác thực như chụp ảnh chân dung cận mặt . Ông M thao tác nhiều lần nhưng không thành công nên bắt đầu bực bội.

Đúng lúc này, con gái ông vừa về nhà. Ông liền nhờ con hỗ trợ làm giúp mà không kịp kiểm tra lại toàn bộ nội dung cuộc gọi.

Nhờ thao tác nhanh, chỉ sau vài lần chạm màn hình, con gái ông M đã hoàn tất các bước theo hướng dẫn. Ông M vui mừng vì nghĩ rằng mình đã đăng ký BHYT điện tử thành công và sẽ thuận tiện hơn trong việc khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, chưa đầy 2 phút sau , điện thoại liên tục báo tin nhắn giao dịch. Khi kiểm tra tài khoản, ông M hoảng hốt phát hiện toàn bộ hơn 114 triệu đồng đã bị trừ sạch .

Công an cảnh báo: Nhắm vào người cao tuổi, người hưởng lương hưu

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội.

Theo cơ quan Công an, đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng và kiểm soát thiết bị di động của nạn nhân để thực hiện giao dịch trái phép. Nhóm đối tượng thường nhắm vào người cao tuổi, người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội .