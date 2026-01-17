Tối 16-1, phát hiện nhân viên bốc xếp ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức dương tính với ma tuý

CLIP: Lực lượng chức năng phát hiện N.H.H dương tính với chất ma tuý.

Ngày 16-1, Công an phường Tam Bình phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) phát hiện một thanh niên dương tính với ma tuý.

Theo đó, tối cùng ngày, hai đơn vị này thực hiện đợt cao điểm kiểm tra hành chính và kiểm tra chất ma tuý trong cơ thể đối với đội ngũ xếp dỡ hàng hoá; kiểm tra nồng độ cồn, chất ma tuý đối với lái xe vận chuyển hàng hoá tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Lúc 20 giờ, khi đang kiểm tra tại chợ đầu mối Thủ Đức, lực lượng chức năng phát hiện N.H.H (33 tuổi; ngụ quận 1 cũ) - nhân viên xếp dỡ hàng hoá tại chợ - có biểu hiện nghi vấn. Qua xét nghiệm nhanh, người này dương tính với chất ma tuý.

Khai với công an, T. cho biết trước đó có sử dụng ma tuý đá.

Công an đưa N.H.H về trụ sở để đấu tranh.

Công an phường Tam Bình sau đó đưa T. về trụ sở để tiếp tục làm rõ theo quy định.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng cũng kiểm tra nhiều trường hợp nghi ngờ khác tại khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.







