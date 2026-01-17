Khởi công dự án nhà ga hàng hóa Sân bay Đà Nẵng hơn 631 tỷ đồng

Hôm nay (16/1), lễ khởi công Dự án xây dựng Nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã chính thức diễn ra. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm, nhằm hoàn thiện năng lực cung ứng dịch vụ logistics, tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Dự án nhà ga hàng hóa chuyên biệt tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được xác định là mắt xích chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành cửa ngõ logistics quốc tế trên Hành lang kinh tế Đông – Tây. Đồng thời, công trình cũng góp phần nâng tầm hạ tầng vận tải hàng không của khu vực trong dài hạn.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Dự án Nhà ga hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 631 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 24.600 m², trong đó riêng hạng mục nhà ga chiếm hơn 14.200 m², tích hợp đồng bộ các phân khu khai thác, xếp dỡ và hệ thống xử lý môi trường hiện đại.

Đây là công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn xanh – thông minh, với điểm nhấn là ứng dụng trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch trong quy trình vận hành. Theo lộ trình, nhà ga sẽ đạt công suất 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030.

Dự kiến sau một năm thi công, khi chính thức đi vào khai thác, nhà ga hàng hóa sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái vận tải đa phương thức tại Đà Nẵng. Không chỉ hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, dự án còn tạo sức hút mới trong thu hút đầu tư, qua đó nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Hà Nội khởi công Khu Công viên Công nghệ số gần 200ha

Sáng nay, TP. Hà Nội và Tập đoàn FPT đã chính thức khởi công Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô, gắn với mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn về khoa học công nghệ và kinh tế số của cả nước.

Dự án hướng tới việc tạo lập môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), Blockchain; đồng thời thu hút chuyên gia quốc tế và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số.

Khi đi vào hoạt động, Khu Công viên Công nghệ số dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 60.000 chuyên gia, kỹ sư công nghệ số và lực lượng lao động phụ trợ. Dự án có quy mô gần 197ha, tổng vốn đầu tư trên 2 tỷ USD, được triển khai trong giai đoạn 2026–2031, dự kiến đưa hạng mục đầu tiên vào vận hành từ năm 2027.

Về cơ chế quản lý, Nhà nước thực hiện quản lý quy hoạch, xây dựng cơ chế, chính sách và giám sát quá trình triển khai; nhà đầu tư trực tiếp bỏ vốn và vận hành toàn bộ dự án. Mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ bảo đảm tính linh hoạt và hiệu quả, phù hợp với đặc thù lĩnh vực công nghệ có tốc độ biến đổi nhanh.