Quảng Ninh đề xuất dừng thu phí tham quan Yên Tử trong 3 năm

Các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang tổ chức lấy ý kiến đối với bản dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đề nghị HĐND tỉnh Quảng Ninh xem xét điều chỉnh mức phí tham quan Khu di tích danh thắng Yên Tử hiện nay về mức 0 đồng trong giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2028.

Du khách thập phương hành hương lên chùa Đồng, Yên Tử. (Ảnh: Tiến Thắng)

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, việc miễn phí tham quan phù hợp với nhu cầu, mong muốn của đông đảo tăng ni, phật tử và du khách khi về chiêm bái, lễ Phật, tham quan di sản.

Đây cũng là giải pháp góp phần quảng bá hình ảnh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, nơi xuất gia, tu hành của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cái nôi của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Đồng thời, việc miễn phí tham quan cũng nhằm tri ân đối với các tầng lớp Nhân dân đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ, gìn giữ, trùng tu di tích cũng như xây dựng hồ sơ trình UNESCO.

Trước đó, từ ngày 1/1/2018, Quảng Ninh tiến hành thu phí tham quan Yên Tử với mức phí 40.000 đồng/người lớn/lượt và 20.000 đồng/trẻ em/lượt. Những năm đầu triển khai, nguồn thu từ phí tham quan đạt khoảng 30-40 tỷ đồng/năm. Trong đó, 40% được trích lại cho Ban Quản lý Khu di tích, danh thắng Yên Tử (khi chưa sáp nhập), sau này giảm xuống còn 20%, phần còn lại nộp về UBND TP Uông Bí (cũ).

Việc Quảng Ninh miễn thu phí tham quan Yên Tử được kỳ vọng giúp kích cầu du lịch, đáp ứng mong mỏi của người dân, Phật tử. (Ảnh: Tiến Thắng)

Đối với đề xuất miễn phí tham quan Yên Tử, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh bày tỏ sự ủng hộ và đã có văn bản gửi Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh, đề nghị xem xét bỏ thu phí tham quan vãng cảnh tại Yên Tử.

Theo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, danh thắng Yên Tử là chốn Tổ linh thiêng của Phật giáo Trúc Lâm và Phật giáo Việt Nam, hàng năm đón hàng chục vạn tăng ni, phật tử và du khách trong, ngoài nước.

Các di tích tại Yên Tử từ trước đến nay chủ yếu được xây dựng, trùng tu bằng nguồn xã hội hóa, công đức của tăng ni, phật tử và du khách. Do đó, việc bỏ phí tham quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lễ Phật, chiêm bái, góp phần quảng bá di sản Phật giáo Trúc Lâm và kích cầu du lịch Quảng Ninh trong giai đoạn tới.