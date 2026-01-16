5 ô tô đâm liên hoàn trên Quốc lộ 1A

Tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 16/1, trên Quốc lộ 1A, tại làn đường hướng từ TPHCM về miền Tây đoạn qua phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp. Tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô, trong đó có 3 xe tải, xe 1 khách loại 16 chỗ và 1 xe ô tô con loại 7 chỗ. Vụ tai nạn khiến một tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin, người dân phải cậy phá đầu xe mới đưa được tài xế ra để đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, cả 5 xe ô tô đều hư hỏng một phần. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh xử lý theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1A, địa bàn tỉnh Đồng Tháp.