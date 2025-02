Nhiều du khách lấy tiền chà sát vào chùa Đồng, chuông, khánh trên đỉnh thiêng Yên Tử cầu may. Để ngày khai hội và Lễ hội xuân Yên Tử diễn ra an toàn, văn minh, TP Uông Bí đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm cho Nhân dân, du khách.