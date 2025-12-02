Tập đoàn khách sạn lớn nhất hành tinh gây chấn động miền Tây, chọn một cù lao lẻ loi để xây khu nghỉ dưỡng tiền tỷ

Miền Tây là điểm đến du lịch đặc trưng với khung cảnh sông nước hữu tình, đồng bằng xanh mướt và những làng quê bình dị. Khác với những nơi du lịch nhộn nhịp ở thành phố lớn, miền Tây mang đến cảm giác gần gũi, thân thiện với thiên nhiên, con người và văn hóa bản địa. Chính vì thế, các mô hình lưu trú tại đây cũng mang tính đặc sắc và độc đáo, phản ánh lối sống giản dị nhưng giàu trải nghiệm của vùng sông nước.

Miền Tây có nhiều mô hình lưu trú độc đáo, cảm nhận rõ nét nếp sống của dân miền sông nước

Khi du lịch miền Tây, nhiều du khách thường chọn ở cùng nhà dân để cảm nhận trọn vẹn nhịp sống địa phương và tham gia các hoạt động thú vị. Một ví dụ điển hình là những homestay tại Bến Tre cũ, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, nổi tiếng nhờ chương trình thực tế Gia đình Haha “Maison du Pays de Bến Tre”.

Nhiều du khách lựa chọn ở homestay khi du lịch miền Tây

Những địa điểm homestay nổi bật luôn thu hút lượng lớn khách du lịch bởi trải nghiệm độc đáo và gần gũi, khiến các lịch trình tham quan miền Tây gần như kín chỗ. Các mô hình lưu trú này thường kết hợp yếu tố thiên nhiên, nông nghiệp, ẩm thực và các hoạt động truyền thống, mang đến trải nghiệm vừa học hỏi vừa thư giãn, phù hợp với những ai muốn khám phá miền Tây trọn vẹn hơn.

Ở những homestay giúp du khách dễ dàng khám phá miền Tây

Bên cạnh đó, một số khách sạn khác cũng được xây dựng với phong cách kết hợp truyền thống và hiện đại, mang đến sự tiện nghi nhưng vẫn giữ được bản sắc địa phương, mở ra nhiều lựa chọn lưu trú đa dạng cho du khách. Một số khách sạn nổi tiếng khác cũng được nhiều du khách yêu thích, chẳng hạn như Mekong Riverside Boutique Resort & Spa tại Cần Thơ, Victoria Can Tho Resort với phong cách cổ điển thanh lịch hay Tân An Riverside Resort ở Long An. Những điểm lưu trú này không chỉ mang lại tiện nghi hiện đại mà còn tạo cơ hội khám phá văn hóa miền Tây một cách sâu sắc và chân thực.

1 mô hình lưu trú mới mở ở Cần Thơ do “ông lớn” ngành khách sạn đầu tư

Gần đây, tập đoàn Marriott International khai trương khách sạn Legacy Mekong, Cần Thơ, Autograph Collection, tọa lạc trên một cù lao riêng biệt giữa sông Hậu. Đây là khách sạn thứ hai thuộc thương hiệu Autograph Collection tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm lưu trú kết hợp thiết kế và dịch vụ tinh tế với yếu tố văn hóa địa phương.

Khách sạn được xây dựng trên diện tích vườn nhiệt đới rộng tám héc-ta, với bungalow và biệt thự có hồ bơi riêng và tầm nhìn ra sông, hồ hoặc sân vườn. Du khách có thể tham gia các hoạt động như spa, yoga, pilates, thiền định và khu vui chơi trẻ em. Ẩm thực tại đây chủ yếu tập trung vào các món đặc sản địa phương và các trải nghiệm gắn liền với văn hóa miền Tây.

Legacy Mekong, Cần Thơ tạo điều kiện cho du khách vừa nghỉ dưỡng vừa tìm hiểu văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực của đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một lựa chọn lưu trú mới, bổ sung vào danh sách các homestay và khách sạn nổi tiếng, giúp hành trình khám phá miền Tây trở nên đa dạng và thuận tiện hơn.

Legacy Mekong, Cần Thơ tạo điều kiện cho du khách vừa nghỉ dưỡng vừa tìm hiểu văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực của đồng bằng sông Cửu Long

Hiện nay, miền Tây không chỉ nổi bật với cảnh quan sông nước và làng quê bình dị mà còn cung cấp nhiều lựa chọn lưu trú độc đáo. Từ những homestay gần gũi cùng nhà dân, đến các khách sạn và resort sang trọng với thiết kế tinh tế, du khách có thể tìm thấy trải nghiệm phù hợp với nhu cầu và sở thích riêng. Những lựa chọn đa dạng này giúp miền Tây trở thành điểm đến hấp dẫn, vừa gần gũi vừa khác biệt, mang đến hành trình khám phá đầy ấn tượng cho mọi du khách.