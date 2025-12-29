Tào Tháo giết Lữ Bố tưởng trừ đại họa, không ngờ Quách Gia thở dài: Người đáng sợ là kẻ đứng bên cạnh

Khi Lữ Bố ngã ngựa, thiên hạ tưởng đã yên

Mùa đông năm Kiến An thứ 3, thành Hạ Bì thất thủ. Lữ Bố – mãnh tướng từng khiến cả Trung Nguyên khiếp sợ bị trói giải xuống Bạch Môn Lâu, chấm dứt một đời chinh chiến.

Lữ Bố – mãnh tướng từng khiến cả Trung Nguyên khiếp sợ bị trói giải xuống Bạch Môn Lâu, chấm dứt một đời chinh chiến. (Ảnh: Sohu)

Trong doanh trại Tào quân, không khí như trút được gánh nặng. Các tướng nâng chén chúc mừng, cho rằng cuối cùng Tào Tháo đã trừ xong "cái gai trong tim".

Lữ Bố quá mạnh, ông ta dũng mãnh, thiện chiến, từng nhiều lần khiến các thế lực lớn phải dè chừng. Trong mắt đa số, giết Lữ Bố là quyết định không thể đúng hơn.

Bạch Môn Lâu: khoảnh khắc Tào Tháo từng dao động

Ít ai biết, trước khi hạ lệnh xử tử, Tào Tháo đã từng do dự. Đứng trên Bạch Môn Lâu, Lữ Bố xin hàng, hứa sẽ mang kỵ binh phò tá Tào Tháo, để Tào Tháo chỉ huy bộ binh, cùng nhau tranh thiên hạ. Đề nghị ấy không phải không có sức nặng, nhất là khi Tào Tháo đang thiếu tướng giỏi.

Nhưng đúng lúc ấy, Lưu Bị lên tiếng. Ông không khuyên giết, chỉ nhắc lại hai cái tên là Đinh Nguyên và Đổng Trác.

Trước khi hạ lệnh xử tử Lữ Bố, Tào Tháo đã từng do dự. (Ảnh: Sohu)

Chỉ một câu, nhưng đủ để Tào Tháo nhớ ra. Lữ Bố từng phản chủ hai lần, thì không có lý do gì sẽ trung thành lần thứ ba.

Quyết định được đưa ra ngay sau đó. Lữ Bố bị xử tử, cùng với Trần Cung và Cao Thuận.

Tiệc mừng chiến thắng… và tiếng thở dài duy nhất

Đêm đó, doanh trại Tào quân mở tiệc ăn mừng và khen thưởng những chiến binh có công. Ai cũng vui mừng, trừ một người là Quách Gia.

Khi Tào Tháo hỏi vì sao không vui, Quách Gia chỉ ghé tai nói nhỏ: "Chủ công, ngài chém nhầm rồi."

Ai cũng vui mừng, trừ một người là Quách Gia. (Ảnh: Sohu)

Không phải vì thương Lữ Bố. Quách Gia hiểu rất rõ, Lữ Bố dù dũng mãnh nhưng tầm nhìn hạn hẹp, phản phúc vô thường, giữ lại cũng không làm nên đại nghiệp.

Thứ Quách Gia lo, là người đã khiến Tào Tháo chém Lữ Bố.

Người đáng sợ không phải Lữ Bố, mà là Lưu Bị

Theo Quách Gia, vấn đề không nằm ở cái chết của Lữ Bố, mà ở chỗ thiên hạ sẽ nhớ rằng, chính Lưu Bị là người đưa ra lời nhắc quyết định, khiến Tào Tháo hạ sát Lữ Bố.

Điều này vô hình trung đã "đánh bóng" vị thế của Lưu Bị trong mắt thiên hạ, ông hiện lên như một người có con mắt nhìn người sắc bén, đủ sức khiến Tào Tháo lắng nghe và coi trọng ý kiến, thậm chí có thể tác động trực tiếp tới những quyết định sinh tử trên chính trường và chiến trường. So với Lữ Bố là kẻ chỉ dựa vào dũng lực cá nhân thì Lưu Bị mới là mối đe dọa dài hạn, khoác danh nghĩa "phục hưng Hán thất", được lòng sĩ phu và dân chúng, lại có Quan Vũ và Trương Phi kề vai sát cánh, đủ cả chính danh lẫn thực lực để từng bước hình thành một thế lực đối đầu thực sự.

Quả nhiên, Tào Tháo hối hận đã muộn.

Theo Quách Gia, vấn đề không nằm ở cái chết của Lữ Bố, mà ở chỗ thiên hạ sẽ nhớ rằng, chính Lưu Bị là người đưa ra lời nhắc quyết định, khiến Tào Tháo hạ sát Lữ Bố. (Ảnh: Sohu)

Không lâu sau, Lưu Bị rời Hứa Đô, chiếm Từ Châu, chính thức dựng cờ riêng. Từ đó, Tào Tháo và Lưu Bị đối đầu gần 20 năm, từ Quan Độ, Xích Bích đến Hán Trung.

Lữ Bố đã chết. Nhưng người thực sự cản bước Tào Tháo trên con đường thống nhất thiên hạ, lại chính là Lưu Bị là kẻ từng đứng cạnh ông ở Bạch Môn Lâu ngày ấy.

Nhìn bề ngoài, Tào Tháo giết Lữ Bố là trừ họa trước mắt. Nhưng trong bàn cờ dài hạn của Tam Quốc, đó lại là nước đi khiến một đối thủ nguy hiểm hơn trưởng thành. Quách Gia đã nhìn ra từ rất sớm. Chỉ tiếc rằng, khi ông nói ra, ván cờ đã không thể đi lại.

Theo Sohu, Sina, 163