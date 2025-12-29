Gần 4/10 người cao tuổi Hàn Quốc sống dưới chuẩn nghèo

(Ảnh: Getty Images)

Cụ thể, 39,7% người từ 66 tuổi trở lên có thu nhập dưới 50% mức thu nhập trung vị quốc gia. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), gần gấp 3 lần mức trung bình của OECD là 14,8%.

Đáng chú ý, tình trạng nghèo đói nghiêm trọng nhất rơi vào nhóm từ 75 tuổi trở lên - những người đang phải đối mặt với "khủng hoảng kép" gồm thiếu an ninh thu nhập và suy giảm sức khỏe. Mặc dù tỷ lệ người cao tuổi tham gia thị trường lao động có xu hướng tăng, song phần lớn chỉ làm các công việc lương thấp, thiếu ổn định. Người từ 60 tuổi trở lên chiếm tới 69% số lao động làm việc dưới 36 giờ mỗi tuần.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, dù tỷ lệ nghèo của các hộ gia đình do người từ 65 tuổi trở lên làm chủ đã giảm từ 42,4% năm 2016 xuống 36,1% năm 2023, nhưng nhóm từ 75 tuổi trở lên hưởng lợi ít hơn từ các khoản chuyển giao thu nhập công, như lương hưu cơ bản. Điều này khiến hiệu quả giảm nghèo đối với nhóm tuổi cao nhất còn hạn chế.

Những người lớn tuổi đang điền đơn xin việc tại một hội chợ việc làm được tổ chức tại Quận Mapo, phía Tây Seoul, ngày 10/12/2025 (Ảnh: Yonhap)

Chênh lệch về sức khỏe cũng ngày càng rõ rệt theo độ tuổi. Trong nhóm từ 75 tuổi trở lên, có tới 46,2% mắc từ ba bệnh mạn tính trở lên, cao hơn nhiều so với mức 28,5% ở nhóm 65 - 74 tuổi. Các bệnh phổ biến gồm tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, viêm khớp và loãng xương. Tỷ lệ mắc chứng sa sút trí tuệ ở nhóm trên 75 tuổi lên tới 15,7%, cao gấp hơn 3 lần so với nhóm trẻ hơn.

Các chuyên gia nhận định bất bình đẳng thu nhập trong nhóm người cao tuổi tại Hàn Quốc đang gia tăng, do hệ thống thu nhập sau nghỉ hưu, bao gồm Quỹ hưu trí quốc gia, vẫn chưa phát triển đầy đủ. Bên cạnh đó, cấu trúc thị trường lao động với sự gia tăng của lao động siêu ngắn hạn - làm việc dưới 15 giờ/tuần - cũng góp phần làm trầm trọng thêm nghèo đói ở người cao tuổi, khi nhóm từ 60 tuổi trở lên chiếm gần 70% số lao động này.

Ngoài ra, quá trình già hóa dân số còn kéo theo những hệ lụy xã hội khác. Trong 5 năm qua, số lượng lái xe cao tuổi tăng hơn 9% mỗi năm, trong khi tai nạn giao thông do người từ 65 tuổi trở lên gây ra liên tục gia tăng kể từ năm 2005, chủ yếu do suy giảm thể chất và nhận thức.

Những phát hiện trên không chỉ phản ánh tình trạng bất an kinh tế ngày càng gia tăng trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Hàn Quốc trong việc hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, cải thiện chăm sóc y tế và xây dựng các chính sách lao động bền vững nhằm bảo đảm cuộc sống an toàn, ổn định cho người cao tuổi.