Khoảnh khắc hiếm hoi: Thiên thạch đâm sầm vào Mặt Trăng, nhà thiên văn học bắt trọn sự kiện "trực tiếp"

Vào rạng sáng ngày 12 tháng 12 năm 2025, Andrew Marshall-Lee, một nghiên cứu sinh tại Đài thiên văn Armagh, đã chứng kiến một cảnh tượng mà nhiều nhà thiên văn cả đời cũng chưa chắc thấy được. Trên màn hình theo dõi từ kính thiên văn robot, một chớp sáng đột ngột xuất hiện trên bề mặt tối sẫm của Mặt Trăng. Anh đã bắt trọn khoảnh khắc một vụ va chạm thiên thạch ngay khi nó vừa xảy ra.

Viên đạn vũ trụ nhanh gấp 35 lần tốc độ âm thanh

Thủ phạm của vụ "tai nạn giao thông" vũ trụ này được xác định là một vật thể rất nhỏ, có đường kính chỉ khoảng 3-5 cm, tương đương một quả bóng golf. Tuy nhiên, kích thước không phải là vấn đề, mà là tốc độ. Với vận tốc ước tính khoảng 35 km/s (tương đương 126.000 km/h), vật thể này mang theo một động năng khổng lồ.

Khác với Trái Đất được bao bọc bởi bầu khí quyển dày đặc giúp đốt cháy hầu hết các thiên thạch (tạo thành sao băng), Mặt trăng hoàn toàn trơ trọi. Không có gì để cản trở hay làm chậm vật thể lại. Kết quả là nó đâm trực diện vào bề mặt Mặt Trăng gần hố thiên thạch Langrenus. Toàn bộ động năng ngay lập tức chuyển hóa thành một vụ nổ nhiệt và ánh sáng, tạo ra chớp sáng mà chúng ta có thể nhìn thấy từ cách xa hàng trăm nghìn km.

Dấu vết của "kẻ lập dị" 3200 Phaethon

Các nhà khoa học tin rằng vụ va chạm này có liên quan mật thiết đến mưa sao băng Geminid đang diễn ra (từ ngày 4-20 tháng 12). Nguồn gốc của trận mưa sao băng này là 3200 Phaethon - một tiểu hành tinh "quái dị" hoạt động giống như sao chổi.

Khi Trái Đất và Mặt Trăng đi qua dòng mảnh vỡ mà 3200 Phaethon để lại, chúng ta được chiêm ngưỡng những vệt sáng lãng mạn trên bầu trời. Nhưng với Mặt Trăng, đó là những cú va chạm thực sự. Đây là lần đầu tiên một sự kiện như vậy được ghi nhận từ đảo Ireland, nhắc nhở chúng ta rằng vũ trụ vẫn luôn sôi động và đầy những va chạm, ngay cả khi chúng ta đang ngủ say.