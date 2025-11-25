Tang thuơng cảnh 3 anh em mồ côi vì tin đồn vỡ đập: "Em đã khóc cạn nước mắt trên đường chạy xe về"

Giữa lúc mưa lũ dâng cuồn cuộn, khi người dân còn đang chật vật xoay sở để bảo vệ gia đình và tài sản, một tin đồn vỡ đập bất ngờ lan khắp xóm Mới, thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk). Chỉ trong phút chốc, cả khu xóm chìm trong hoảng loạn, nhiều gia đình vội vã bồng bế con nhỏ chạy trong mưa gió. Chính trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, những mất mát đau lòng đã xảy ra, không ai kịp ngăn lại.





Ngày 24/11, tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của vợ chồng anh P.V.T. (51 tuổi) và chị P. T. N.T. (40 tuổi), trú xóm Mới, thôn Vạn Lộc. Trong lúc tháo chạy vì tin đồn vỡ đập, hai vợ chồng không may rơi xuống cây cầu bị lũ cuốn gãy và thiệt mạng. Sự ra đi của anh T. và chị T. để lại ba đứa trẻ bơ vơ, trong đó hai con lớn đang học đại học, còn đứa út mới học lớp 4.

Cây cầu bị lũ cuốn gãy, khiến hai vợ chồng anh T. rơi xuống và gặp nạn

Sau vụ việc đau lòng, người dân và chính quyền đã để biển cảnh báo nhắc nhở ngay trên cầu

Những phần hoa quả, nhang đèn được đặt tại hiện trường nơi hai vợ chồng gặp nạn, thể hiện nỗi xót thương và tưởng nhớ của người thân, hàng xóm.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Phan Kim Thành, anh trai của nạn nhân, kể lại: "Mất mát đau thương này bắt nguồn từ một nguồn tin thất thiệt. Nghe tin đồn 'vỡ đập', hai vợ chồng hoảng hốt đưa nhau đi di tản. Họ cố gắng bồng bế đứa con nhỏ mới 4 tuổi chạy trong mưa. Gia đình có ba người con, hai cháu lớn đang học đại học, còn đứa út học lớp 4."

Anh kể thêm, khi băng qua cây cầu gần nhà, cây cầu bất ngờ bị gãy sập. Người vợ rơi xuống dòng nước, người chồng lao theo để cứu vợ, nhưng sau đó cả hai ôm lấy nhau cũng là lúc bị dòng lũ cuốn đi, mãi mãi không trở về.

Tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình, ba anh em bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cha mẹ sau trận lũ lịch sử.

Anh Thành - anh trai nạn nhân chẳng thể tin 3 đứa cháu ruột lại mồ côi cha mẹ chỉ sau một đêm mưa gió

Nhiều người thân, hàng xóm tìm đến nhà thắp nén nhang cho người xấu số và động viên tinh thần 3 anh em

Em Phan Tấn Phú, người con trai cả của gia đình, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại những phút giây hoảng loạn lúc tìm cách liên lạc với ba mẹ trong đêm lũ, "Em cố gắng liên lạc với hàng xóm để tìm thông tin về ba mẹ. Đường về nhà bị sạt lở khắp nơi, di chuyển vô cùng khó khăn."

Em Phan Tiến Thịnh, con trai thứ hai, ngồi im lặng một hồi lâu trước khi chia sẻ nỗi đau mà em không biết nói sao cho vơi: "Em đã khóc cạn nước mắt trên đường chạy xe về nhà, đến nơi rồi cũng không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa. Trong lòng em là một cảm giác đau đớn khó diễn tả, tinh thần suy sụp hoàn toàn. Bình thường đi về nhà là có ba mẹ, đùng một cái ba mẹ đều mất hết."

Ba anh em mồ côi sau trận lũ, ánh mắt trống rỗng hướng về bàn thờ cha mẹ – một khoảnh khắc đau lòng giữa mưa bão và mất mát.

Ánh mắt con trẻ nhìn bàn thờ cha mẹ, tang thương phủ kín ngôi nhà nhỏ nơi ba anh em bỗng chốc mất đi điểm tựa.

Thịnh cũng không quên nhắc đến những hy sinh thầm lặng của bố mẹ, vốn là điểm tựa vững chắc trong suốt tuổi thơ của các con, "Bố mẹ em vốn là những người lúc nào cũng lo cho con cái chuyện học hành, chưa bao giờ bắt nghỉ học dù có khó khăn đến đâu. Họ luôn hy sinh, dồn hết mọi thứ để các con được đến trường. Em biết ơn điều đó và vừa học vừa làm để phụ giúp phần nào, dù bố mẹ chưa bao giờ muốn em phải làm gì ngoài việc tập trung học."

Anh Thành cho biết, dù mất mát quá lớn nhưng gia đình sẽ nỗ lực để các cháu tiếp tục được đến trường. Những người thân, hàng xóm xung quanh cũng đang gắng gượng, đến thăm hỏi, động viên ba đứa trẻ, bảo nhau phải làm hết sức để giữ vững tương lai cho lũ trẻ, không để mất mát này cướp đi cơ hội học tập của các con.

Trong căn nhà nhỏ, nơi nỗi đau vừa mới khắc sâu, ánh mắt các cháu vẫn ánh lên nỗi xót xa. Nhưng bên cạnh đó, tình làng nghĩa xóm, sự quan tâm của bà con, chính quyền và hàng xóm láng giềng phần nào là điểm tựa, giúp ba đứa trẻ từng bước vượt qua nỗi đau quá lớn. Dù mất mát không gì bù đắp nổi, nhưng mọi người đều quyết tâm để các con tiếp tục được học hành, để tương lai không bị dập tắt giữa dòng lũ dữ.

Miễn toàn bộ học phí cho hai anh em sinh viên mất cha mẹ vì lũ

Được biết, hiện tại Phan Tiến Thịnh, sinh viên năm 4 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và Phan Tấn Phú, sinh viên năm 2 Trường ĐH Lạc Hồng.

Trước mất mát to lớn, Ban Giám hiệu cả hai trường đã kịp thời vào cuộc, mỗi trường hỗ trợ 15 triệu đồng cho việc lo hậu sự. Đồng thời, cả hai trường quyết định miễn toàn bộ học phí cho Thịnh và Phú trong quãng thời gian còn học tại trường.

Ngoài ra, Đại học Lạc Hồng cam kết hỗ trợ Phú cơ hội thực tập và việc làm sau khi ra trường, còn Trường Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng sẽ ưu tiên giới thiệu công việc phù hợp cho Thịnh.

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng đang khảo sát những trường hợp sinh viên khác bị ảnh hưởng nặng do lũ để đề xuất các hỗ trợ ngay lập tức.

Đại học Lạc Hồng đồng thời phát động quyên góp trong toàn trường, kêu gọi cán bộ, giảng viên và sinh viên chung tay hỗ trợ cho các gia đình chịu thiệt hại do bão lũ. Tính đến ngày 23/11, số tiền quyên góp đã lên tới hơn 145 triệu đồng.

Ngoài ra, ghi nhận của Tiền Phong, các trường đại học phía Nam đang lên danh sách các sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt lũ vừa qua để có phương án hỗ trợ trước mắt và lâu dài.

Đây là hành động nhân văn, thể hiện trách nhiệm cao của nhà trường đối với sinh viên và cộng đồng trong giai đoạn hậu lũ lụt.