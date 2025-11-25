Cảnh hư hại trên Hoàng thành triều Nguyễn sau đợt mưa lũ lịch sử

Hoàng thành là vòng thành thứ 2 nằm bên trong Kinh thành Huế. Đây không chỉ là một công trình phòng thủ mà còn là trung tâm quyền lực, có chức năng tối quan trọng là bảo vệ các cung điện của triều đình nhà Nguyễn, các miếu thờ tổ tiên và Tử Cấm Thành.

Hoàng thành triều Nguyễn là một phần tạo nên quần thể di tích Cố đô Huế – di sản văn hoá thế giới đã được UNESCO công nhận. Hoàng thành là vòng thành thứ 2 trong Kinh thành Huế. Đây không chỉ là một công trình phòng thủ mà còn là trung tâm quyền lực, có chức năng tối quan trọng là bảo vệ các cung điện của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn và Tử Cấm Thành. Hoàng thành được khởi công xây dựng từ năm 1804, được hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống cung điện vào năm 1833 dưới triều vua Minh Mạng. Về mặt kiến trúc, Hoàng thành Huế có mặt bằng gần vuông, mỗi bề khoảng 600 mét. Tường được xây bằng gạch, có độ cao 4 mét và dày 1 mét. Xung quanh thành đều được bảo vệ bởi hệ thống hào và hồ được đào xung quanh mang tên chung là Kim Thủy.