Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà sập, 30 triệu đồng/nhà bị hư hỏng nặng

Theo đó, hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập hoàn toàn, trôi không còn nơi ở được hỗ trợ chi phí làm nhà với mức 60.000.000 đồng/nhà. Hộ gia đình có nhà ở bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ chi phí sửa chữa với mức 30.000.000 đồng/nhà.

Tiêu chí xác định mức độ hư hỏng của nhà ở: Nhà bị đổ, sập hoàn toàn, trôi là nhà bị đổ, sập, nước cuốn trôi toàn bộ hoặc hư hỏng mất an toàn, không thể ở được. Nhà bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng là nhà bị ngập, sập một phần hoặc hư hỏng nặng ảnh hưởng đến kết cấu nhà dẫn đến phải sửa chữa, cải tạo mới ở được.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng triển khai hỗ trợ về đời sống và hỗ trợ cho học sinh. Cụ thể, người thuộc hộ gia đình có nhà ở bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống, có khó khăn được hỗ trợ 1.000.000 đồng/nhân khẩu/hộ. Học sinh từ cấp tiểu học trở lên thuộc các hộ gia đình có nhà bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống, có khó khăn được hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh để mua sách, vở và đồ dùng học tập.

Căn cứ tiêu chí hỗ trợ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp thôn/tổ dân phố rà soát, tổng hợp danh sách và xem xét quyết định hỗ trợ cho hộ gia đình, đối tượng từ nguồn kinh phí được phân bổ.

Dù nhiều trụ sở xã, phường bị hư hỏng sau lũ, các địa phương vẫn khẩn trương rà soát danh sách hộ thiệt hại. Sở Tài chính tăng cường hỗ trợ, giúp việc giải ngân tiền hỗ trợ diễn ra nhanh chóng và chính xác, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Khánh Hòa hiện vẫn còn 70 trường học chưa thể đón học sinh trở lại sau mưa lũ. Khoảng 30.000 học sinh sẽ tiếp tục nghỉ học trong hôm nay (25/11) trong đó chiếm phần lớn là học sinh cấp mầm non, tiểu học và THCS. Những khó khăn hiện tại chủ yếu là bùn đất dày đọng lại sau lũ vẫn chưa thế dọn dẹp. Ngoài ra các trường còn phải khắc phục hỏng hóc tại các phòng học, tài liệu lưu trữ và xịt khử khuẩn môi trường trước khí đón học sinh trở lại.

* Theo Quyết định số 2572/QĐ-TTg ngày 23/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk (trong đó: tỉnh Khánh Hòa 150 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 300 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng) để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.



Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Đồng thời, quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.