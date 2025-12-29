Tân trang tổ ấm đón xuân: Nanoco lan tỏa ánh sáng yêu thương đón năm mới

Ánh sáng giữ nhịp cho mùa sum vầy

Cứ đến Tết là ai cũng có một góc nhà để nhớ: bàn ăn đông đủ, phòng khách rộn tiếng cười, căn bếp thơm mùi đồ mới. Ở những khoảnh khắc ấy, ánh sáng không phải thứ để khoe, mà là thứ giúp mọi thứ trở nên dễ chịu: nhìn rõ nhau hơn, ngồi lâu hơn, nói chuyện thêm vài phút nữa.

Nanoco đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trong việc kiến tạo không gian sống tiện nghi, ấm cúng và an toàn.

Tân trang kiểu mới: gọn, linh hoạt, hợp nhiều không gian

Lấy cảm hứng từ cách quán cà phê, nhà hàng sử dụng ánh sáng để tạo cảm xúc, nhiều gia đình Việt, đặc biệt là người trẻ bắt đầu chú trọng hơn đến việc bố trí ánh sáng theo từng không gian trong nhà.

Phòng khách phù hợp với ánh sáng trung tính hoặc hơi ấm, kết hợp đèn downlight chiếu điểm ở sofa, tranh treo hoặc mảng tường để tạo điểm nhấn khi tiếp khách.

Khu vực bếp cần ánh sáng rõ và đều, ưu tiên đèn tuýp, đèn panel hoặc LED dây gắn dưới tủ giúp thao tác thuận tiện, hạn chế bóng đổ.

Phòng ngủ nên dùng ánh sáng ấm, dịu mắt với đèn hắt trần, hắt tường hoặc LED dây để tạo cảm giác thư giãn.

Ban công, góc thư giãn chỉ cần ánh sáng vừa đủ, đèn LED dây ánh sáng ấm hoặc đèn chiếu góc là đã đủ "chill" cho buổi tối.

Những giải pháp chiếu sáng gián tiếp như đèn chiếu góc, LED dây, hắt trần hắt tường giúp không gian có chiều sâu hơn mà vẫn gọn gàng, dễ chịu.

Nhờ cách bố trí này, việc tân trang nhà dịp Tết trở nên nhẹ nhàng hơn: không cần đổi nội thất, chỉ cần điều chỉnh ánh sáng đúng chỗ là đã đủ để "đổi mood" cho không gian sống.

Nanoco góp phần hoàn thiện từng không gian của gia đình thông qua các giải pháp thiết bị và chiếu sáng phù hợp.

Nanoco ra mắt iTVC mới, mở lời cho mùa thắp sáng trọn khoảnh khắc

Trong bối cảnh đó, Nanoco giới thiệu iTVC "Sáng mọi khoảnh khắc - Tỏa khắp năm châu" như một dấu mốc truyền thông giai đoạn 2025-2026. iTVC đi theo mạch kể đời thường, bắt đầu từ hình ảnh mầm sáng đầu tiên, rồi lan qua các lát cắt quen thuộc như không gian năng động của người trẻ, căn nhà ấm cúng nơi gia đình quây quần, đến nhịp sống bền bỉ mỗi ngày. Từ câu chuyện này, ánh sáng được đặt như một biểu tượng kết nối giữa con người với không gian sống, cũng như giữa các thế hệ.

Nanoco biến không gian sống của giới trẻ trở nên rực rỡ và đa sắc màu

R&D bắt đầu từ thói quen người Việt sử dụng mỗi ngày

Tại miền Bắc, nơi thời tiết thay đổi theo mùa, các giải pháp đổi màu ánh sáng từ 3000K (vàng ấm) đến 6500K (trắng mát) giúp không gian linh hoạt hơn, dễ dàng điều chỉnh chỉ với một công tắc để phù hợp mùa đông, mùa hè.

Ở miền Trung, với khí hậu nắng nóng, độ ẩm cao và mưa bão thường xuyên, sản phẩm được thiết kế kết cấu kín, chuẩn IP cao, tản nhiệt hiệu quả, đảm bảo vận hành ổn định và duy trì tuổi thọ lâu dài.

Riêng miền Nam, một số sản phẩm đèn ốp trần tập trung vào thiết kế siêu mỏng (chỉ vài cm), ánh sáng độ chói thấp (UGR <10) và chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥90), phù hợp cho văn phòng, cửa hàng và các không gian mở cần sự thoải mái khi sử dụng lâu dài.

Từ nghiên cứu khí hậu đến công nghệ LED và driver, R&D Nanoco mang đến giải pháp chiếu sáng bền bỉ, dễ dùng và phù hợp với thực tế sử dụng tại Việt Nam.

Nanoco đầu tư vào hệ thống sản xuất nhằm nâng cao năng lực tự chủ và khả năng đáp ứng thị trường.

Ánh sáng yêu thương không chỉ nằm trong quảng cáo

Tết cũng là thời điểm người ta nghĩ nhiều về chuyện sẻ chia. Từ tinh thần đó, câu chuyện về ánh sáng của Nanoco được mở rộng, không chỉ dừng lại ở sản phẩm mà còn gắn với những hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Cụ thể, cuối năm 2025, Nanoco với dự án tái thiết sau bão lũ quy mô hơn 4 tỷ đồng, triển khai từ ngày 04/12/2025. Tập trung vào việc tái thiết hạ tầng điện chiếu sáng và quạt dân dụng cho 40 trường học, đồng thời hỗ trợ thiết bị sinh hoạt thiết yếu cho 1.000 hộ dân tại Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định (theo địa giới hành chính cũ).

Dự án được cấu trúc thành hai gói: Gói Tái Thiết Giáo Dục và Gói Hỗ Trợ Sinh Hoạt. Ở gói giáo dục, chương trình có phần lắp đặt hoàn thiện để phòng học có thể sớm đưa vào sử dụng. Với gói sinh hoạt, Nanoco trao tặng 1.000 nồi cơm điện dung tích 1,8 lít và 1.000 bình đun siêu tốc inox, hỗ trợ các gia đình ổn định lại nhịp sống sau thiên tai. Cách triển khai cũng nhấn mạnh việc phối hợp cùng địa phương để đảm bảo đúng đối tượng, đúng nhu cầu thực tế.

Trong những ngày cận Tết, các con số không chỉ là số. Nó là hình ảnh lớp học sáng lại để học sinh tiếp tục đến trường, là căn bếp có thể nấu một bữa cơm nóng, là cảm giác được sẻ chia đúng lúc. Khi một thương hiệu làm rõ điều đó bằng hành động cụ thể, sự gắn bó cảm xúc đến tự nhiên, vì nó chạm đúng tinh thần tương thân tương ái của năm mới.

Nanoco trao tặng nhiều phần quà như ấm đun nước và nồi cơm tới người dân sau thiệt hại bão lũ

Nguồn sáng mới cho khởi đầu năm 2026

Với thông điệp thắp sáng trọn khoảnh khắc cho mọi nhà, cùng việc song song kể câu chuyện đời sống và triển khai hoạt động cộng đồng bằng dữ kiện rõ ràng, Nanoco đang xây dựng hình ảnh không chỉ là thương hiệu chiếu sáng, mà là một nguồn sáng yêu thương trong từng mái ấm Việt.

Thông tin thêm về Nanoco:

Website: https://www.nanoco.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/nanoco.com.vn