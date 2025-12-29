6 "kẻ trộm điện" trong nhà

Nhìn hóa đơn điện tăng đều dù sinh hoạt không thay đổi, nhiều gia đình chỉ nghĩ đơn giản là do giá điện. Nhưng thực tế, trong mỗi ngôi nhà đều tồn tại những thiết bị tưởng như vô hại, song lại âm thầm tiêu thụ điện suốt ngày đêm. Nếu không để ý, tổng lượng điện bị lãng phí có thể lên tới hàng trăm kWh mỗi năm.

Dưới đây là 6 kẻ trộm điện phổ biến nhất, gần như nhà nào cũng có.

1. Tivi

Phần lớn tivi hiện nay đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng, mức tiêu thụ khi xem không quá cao. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cách sử dụng. Nhiều người cho rằng bấm nút tắt trên điều khiển là đã ngắt điện hoàn toàn. Trên thực tế, tivi vẫn ở trạng thái chờ, duy trì các mạch điện để sẵn sàng khởi động nhanh. Trạng thái này tiêu thụ điện liên tục, dù màn hình đã tắt.

Cách tiết kiệm: Sau khi xem xong, nên rút phích cắm hoặc sử dụng ổ cắm có công tắc riêng. Chỉ một thao tác nhỏ nhưng giúp cắt hoàn toàn nguồn điện, tránh lãng phí kéo dài suốt 24 giờ.

2. Bình nóng lạnh

Trong các thiết bị gia dụng, bình nóng lạnh là một trong những món tiêu thụ điện mạnh nhất. Nguyên nhân không nằm ở thời gian tắm, mà ở chế độ giữ nhiệt. Khi luôn được cắm điện, bình sẽ tự động đun lại mỗi khi nhiệt độ nước giảm. Điều này khiến thiết bị hoạt động lặp đi lặp lại cả ngày, kể cả lúc không có ai sử dụng.

Cách tiết kiệm: Chỉ bật bình nóng lạnh trước khi dùng khoảng 15–20 phút và tắt ngay sau đó. Việc này không chỉ giảm tiền điện mà còn kéo dài tuổi thọ thanh đốt và linh kiện bên trong.

3. Đầu thu truyền hình

Đầu thu hay set top box thường bị bỏ quên vì kích thước nhỏ và không phát ra tiếng ồn. Thế nhưng đây lại là thiết bị tiêu thụ điện liên tục nếu không ngắt nguồn. Ngay cả khi tivi đã tắt, đầu thu vẫn hoạt động ở chế độ chờ, mức tiêu thụ gần tương đương lúc đang sử dụng.

Cách tiết kiệm: Khi không xem truyền hình, nên tắt nguồn đầu thu hoặc cắm chung với tivi vào ổ cắm có công tắc để ngắt điện cùng lúc.

4. Điều hòa

Điều hòa thường được nhắc tới như thủ phạm chính của hóa đơn điện mùa hè. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngay cả khi không sử dụng, điều hòa vẫn tiêu thụ điện nếu chỉ tắt bằng điều khiển. Nguyên nhân là máy vẫn duy trì mạch chờ, cảm biến và một số chức năng nền.

Cách tiết kiệm: Khi không dùng trong thời gian dài, đặc biệt là mùa đông hoặc lúc ra khỏi nhà, nên ngắt hẳn nguồn điện của điều hòa để tránh hao điện vô ích.

5. Router WiFi

Router là thiết bị gần như không bao giờ được tắt trong nhiều gia đình. Mỗi chiếc router chỉ tiêu thụ một lượng điện nhỏ, nhưng vì hoạt động liên tục nên tổng điện năng tiêu hao sau một năm không hề ít. Ngoài ra, router chạy không ngừng còn dễ nóng và giảm hiệu suất, khiến mạng chậm, chập chờn.

Cách tiết kiệm: Tắt router khi đi ngủ hoặc khi cả nhà không sử dụng internet. Có thể dùng ổ cắm hẹn giờ để tự động bật lại vào buổi sáng, vừa tiết kiệm điện vừa giúp mạng ổn định hơn.

6. Ấm đun nước điện

Nhiều ấm điện hiện nay có chức năng giữ ấm, giúp nước luôn ở nhiệt độ nhất định. Nghe có vẻ tiện lợi, nhưng đây lại là chế độ tiêu tốn điện nhiều nhất. Để duy trì nhiệt độ, ấm phải liên tục cấp điện ở mức cao, đặc biệt với thiết bị công suất lớn.

Cách tiết kiệm: Chỉ đun đủ lượng nước cần dùng và rút điện ngay sau khi nước sôi. Không nên để ấm cắm điện cả ngày chỉ để giữ nước ấm.