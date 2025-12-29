5 món hàng khiến tôi "tự vả" vì đã buông lời chê

Cách đây không lâu, tôi cũng giống rất nhiều người: thấy món gì rẻ là mặc định chê, thấy quảng cáo nhiều là tự động nghi ngờ. Có những thứ tôi từng buông lời không tiếc miệng, cho rằng mua về chỉ tổ chật bếp, phí tiền. Nhưng đời đúng là hay trớ trêu, đến khi dùng thử rồi mới nhận ra, người cần "tự vả" không phải ai khác mà chính là mình. Và dưới đây là 5 món hàng như thế: từng bị tôi chê không thương tiếc, nhưng giờ lại âm thầm chiếm vị trí không thể thiếu trong căn bếp mỗi ngày.

1. Máy rửa bát để bàn: cứu tinh cho bếp nhỏ

Nhà mới, bếp bé, tôi từng nghĩ chắc cả đời không dùng được máy rửa bát. Loại âm tủ thì khỏi nói, loại gắn bồn cũng không đủ chỗ. Tình cờ lướt thấy máy rửa bát để bàn, đo kích thước thấy vừa khít góc trống cạnh bồn rửa, thế là mua thử. Không ngờ dùng rồi nghiện. Mỗi bữa ăn xong chỉ việc đứng thẳng xếp bát vào, bấm nút là xong, không cúi lưng, không ngâm đống bát chờ rửa. Máy dùng nước nóng trên 80 độ, rửa sạch bóng, nước thải chảy qua bồn còn cuốn trôi luôn mảng dầu mỡ bám ống. Giá hơn một triệu, chiếm chưa tới 0,2 m² mặt bếp, quá lời.

2. Thớt gỗ nguyên khối: càng dùng càng thấy đã tay

Đến một độ tuổi nào đó, đồ dùng hàng ngày không còn muốn mua cho có. Cái thớt cũng vậy. Tôi thay vài cái nhựa, tre, cuối cùng dừng lại ở miếng gỗ hương này. Thớt làm từ một khối gỗ liền, không ghép, không sơn. Dày vừa phải, chắc tay nhưng không nặng. Mép bo tròn, cầm không cấn. Dùng lâu vẫn ít mốc nếu lau khô đúng cách. Cảm giác cắt rau củ buổi sáng cũng dễ chịu hơn hẳn.