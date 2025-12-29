Duy Khánh chính thức trở thành đại sứ thương hiệu Round Lab tại Việt Nam

Duy Khánh: Chân thật từ sân khấu đến đời thường

Thời gian gần đây, Duy Khánh là cái tên phủ sóng rộng khắp khi liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình đình đám. Nếu ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, khán giả thấy một nghệ sĩ rực rỡ và đa năng trên sân khấu, thì với Gia Đình Haha, anh lại chinh phục người xem bằng sự duyên dáng bản năng, lối trò chuyện chân phương và một nguồn năng lượng tích cực rất "đời".

Những khoảnh khắc đời thường trên sóng truyền hình giúp khán giả thấy một Duy Khánh giản dị, thoải mái và cởi mở trong việc chia sẻ thói quen cá nhân, từ ăn uống, nghỉ ngơi đến chăm sóc bản thân. Bằng lối sống chân thành và gần gũi, Duy Khánh đã tự viết nên câu chuyện đồng hành cùng Round Lab, cùng nhãn hàng lan tỏa thông điệp về sự giản đơn, lành tính và những trải nghiệm chăm sóc da đáng tin cậy.

Duy Khánh chính thức trở thành "người một nhà" với Round Lab Việt Nam.

Từ người dùng quen thuộc đến Đại sứ Thương hiệu

Trước khi trở thành Đại sứ Thương hiệu, các sản phẩm của Round Lab đã xuất hiện trong routine chăm sóc da hằng ngày của anh. Khi nhận được lời mời hợp tác, đó không phải là câu chuyện làm quen từ đầu, mà giống như tiếp tục gắn bó với một lựa chọn đã quen thuộc.

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn hậu trường, Duy Khánh nói về lần hợp tác này bằng sự hào hứng:

"Thật sự Duy Khánh rất vui. Round Lab là thương hiệu Khánh đã dùng từ lâu, đặc biệt là dòng Dokdo và Birch Juice, nên khi nhận được lời mời hợp tác, Khánh hiểu: Hữu duyên được làm việc cùng với brand yêu thích của mình."

Duy Khánh chia sẻ cảm xúc khi trở thành Đại sứ thương hiệu của Round Lab Việt Nam

Với Duy Khánh, việc hợp tác cùng một thương hiệu đã dùng từ trước mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái hơn. Anh cho rằng sản phẩm chăm sóc da không nằm ở những lời nói hứa hẹn, mà ở việc sản phẩm có thật sự giúp mình cảm thấy ổn và yên tâm khi sử dụng mỗi ngày hay không.

Top 3 sản phẩm yêu thích của "fan ruột" Duy Khánh

Thay vì một quy trình skincare phức tạp, Duy Khánh ưu tiên các sản phẩm linh hoạt, mang lại cảm giác thoáng nhẹ trên da. Điều này hoàn toàn tương xứng với triết lý của Round Lab: Mượn sự lành tính để vỗ về làn da, giúp da luôn giữ được "nhịp thở" tự nhiên bất chấp áp lực từ lớp trang điểm hay di chuyển liên tục.

Đồng hành cùng Duy Khánh qua mọi lịch trình bận rộn chính là bộ ba "bất ly thân" giúp da luôn khỏe mạnh:

- Sữa rửa mặt Dokdo Cleanser: Bước làm sạch nhẹ nhàng giúp da trút bỏ bụi bẩn mà vẫn giữ lại màng ẩm tự nhiên – món đồ Khánh chia sẻ đã "mê từ lâu".

- Kem chống nắng Birch Juice: Kết cấu mỏng nhẹ như sữa dưỡng, thấm nhanh, là "vũ khí" bảo vệ da suốt nhiều giờ quay hình mà không gây bết dính.

- Mặt nạ Dokdo Hydrating Gel Mask: Giải pháp cấp ẩm tức thì, giúp làn da mệt mỏi nhanh chóng hồi lại vẻ căng mọng rạng rỡ.

"Hữu duyên" gặp lại những món đồ skincare mà Khánh đã mê từ lâu.

Sự cân bằng giữa tính an toàn và hiệu quả thực tế này đã chinh phục được Duy Khánh và đồng thời giúp Round Lab trở thành một trong những thương hiệu được yêu thích hàng đầu tại hệ thống Olive Young Hàn Quốc.Sự tự tin đến từ làn da khỏe khoắn và giá trị chân thật

Với Duy Khánh, một làn da khỏe không chỉ giúp anh tự tin trước ống kính mà còn mang lại tinh thần tích cực trong cuộc sống. Sự đồng hành này không chỉ mang đến những "cheap moment" thú vị cho fan, mà còn là gợi ý tin cậy cho những ai tìm kiếm hành trình chăm sóc da an toàn, dễ tiếp cận.

Khi trải nghiệm cá nhân gặp gỡ giá trị chung của thương hiệu, mối duyên này trở nên tự nhiên như cách Duy Khánh luôn nhận được sự yêu mến từ khán giả bấy lâu nay.

