Lavima đồng hành cùng Chuyên gia tổ chức talkshow VCARE Mùa Tết

Lavima tổ chức talkshow Vcare mùa Tết với sự tham dự của đông đảo KOC khách mời

Chuỗi hội thảo chăm sóc phụ khoa được Lavima duy trì đều đặn

Lavima là một trong số ít thương hiệu duy trì đều đặn các talkshow chuyên đề về sức khỏe phụ khoa, phối hợp cùng đội ngũ bác sĩ uy tín. Nhiều chương trình tư vấn trực tuyến và offline đã được tổ chức, với sự tham gia của TS.BS Trần Nhật Thăng, ThS.BS Nguyễn Thị Tố Thư, ThS.BS Cao Thị Mai Phương,… nhằm nâng cao nhận thức về khám phụ khoa, cân bằng vi sinh và chăm sóc vùng kín an toàn.

Ngày 23/12 vừa qua, Lavima tổ chức talkshow "VCARE Mùa Tết Cùng Chuyên Gia – Nhận Quà Thả Ga" thuộc chuỗi chương trình "Cùng Lavima & Việt Phương Thoa sạch thơm đón Tết" cùng sự tham gia của nhiều KOC…

Khá đông đảo chị em tham dự talkshow để nghe chia sẻ

Cuối năm, thời điểm vùng kín "dễ lên tiếng"

Theo BS. Mai Phương, cuối năm không phải giai đoạn có số ca khám tăng nhiều như mùa hè, nhưng nhiều phụ nữ lại đến khám khi tình trạng đã kéo dài, gây khó chịu dai dẳng như viêm ngứa, khí hư bất thường, mùi khó chịu,...

Các nguyên nhân điển hình bao gồm:

- Thời tiết giao mùa, dễ ảnh hưởng đến pH vùng kín

- Lịch trình dày đặc, thiếu thời gian chăm sóc cá nhân

- Khó vệ sinh khi đi chơi – đi tàu xe – di chuyển nhiều

- Thay đổi chất lượng nguồn nước

- Chế độ sinh hoạt thất thường: ăn ngọt – dầu mỡ – uống rượu bia – thức khuya

- Mặc quần áo dày, bí hơi trong thời gian dài,...

Giải pháp chăm sóc vùng kín mùa Tết từ chuyên gia

Bác sĩ Mai Phương khuyến nghị phụ nữ nên chủ động:

- Hạn chế dùng băng vệ sinh hằng ngày trong thời gian quá dài, nên thay 4 tiếng/lần và không khuyến khích mặc băng vệ sinh thường xuyên nếu không bị ra khí hư quá nhiều.

- Chọn quần lót thoáng mát, thấm hút tốt

- Không thụt rửa sâu

- Không lạm dụng dung dịch sát khuẩn mạnh

- Vệ sinh đúng cách sau vận động, du lịch, đi lại nhiều

- Uống đủ nước – sinh hoạt điều độ

Đồng thời, bác sĩ nhấn mạnh: nếu chỉ là viêm ngứa nhẹ, mùi khó chịu ở mức độ thấp, chị em không nên quá lo lắng. Làm sạch quá mức hoặc lạm dụng thuốc có thể phá vỡ cân bằng tự nhiên của vùng kín. Khi chăm sóc tại nhà, có thể sử dụng các sản phẩm thảo dược an toàn, có nghiên cứu khoa học rõ ràng..

"Một sản phẩm phụ khoa tốt nên có 3 nhóm thành phần: thảo dược hỗ trợ kháng khuẩn – kháng nấm (như trầu không), acid lactic giúp duy trì pH sinh lý; và nhóm dưỡng ẩm, làm dịu như HA – lô hội – vitamin B5. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay không có quá nhiều sản phẩm đáp ứng đủ cả 3 nhóm này," bác sĩ chia sẻ.

Khách mời hào hứng, không ngại chia sẻ "chuyện thầm kín"

Chị em hào hứng tham gia talkshow để nhận quà và chia sẻ câu chuyện thầm kín

Talkshow ghi nhận nhiều trao đổi sôi nổi từ các khách mời và KOC, cho thấy phụ nữ hiện đại ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe phụ khoa, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm bận rộn.

Một số khách mời cũng chia sẻ thêm trải nghiệm tích cực với các sản phẩm chăm sóc phụ khoa thảo dược, trong đó có gel Lavima Antimic – sản phẩm từng được hot tiktoker Việt Phương Thoa tin dùng.

Tại talkshow, TikToker linhh_han (Hứa Thị Thùy Linh) chia sẻ:

"Mình biết và dùng Lavima hơn một năm, phần lớn nhờ xem các video của chị Việt Phương Thoa nên cũng yên tâm dùng theo. Trước đó mình bị viêm ngứa tái đi tái lại, từng phải dùng thuốc đặt, nên khi chuyển sang Lavima mình thấy rất dịu nhẹ, lành tính và cải thiện rõ rệt mà không bị khô rát. Khi dùng, mình cảm nhận sản phẩm hỗ trợ làm sạch và đẩy các mảng viêm, nấm ra ngoài khá hiệu quả."

Ngoài ra, các KOC như dmylinh, Nhibeodaily, motchiec_uyen, cũng có những chia sẻ trải nghiệm với sản phẩm này:

Rất nhiều KOC đã chia sẻ trải nghiệm tốt cùng gel Lavima Antimic

Góc nhìn từ thương hiệu: Chất lượng là yếu tố cốt lõi

Bên cạnh phần chia sẻ từ chuyên gia, talkshow cũng mở ra không gian trao đổi cởi mở giữa các KOC và đại diện thương hiệu. Trả lời câu hỏi vì sao Lavima luôn đứng vững, được nhiều phụ nữ tin chọn giữa thị trường đa dạng, founder Đặng Thanh Huyền nhấn mạnh yếu tố cốt lõi nằm ở chất lượng sản phẩm và định hướng phát triển bền vững trong 3 chữ chuyên biệt - khoa học - lành tính.

Founder Lavima Đặng Thanh Huyền giao lưu cùng khách mời

"Các sản phẩm được xây dựng trên công thức kết hợp thảo dược như trầu không, lô hội cùng HA và vitamin B5, dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học rõ ràng. Lavima chọn cách tôn trọng cân bằng tự nhiên của vùng kín, không chạy theo hiệu quả tức thì như thuốc. Khi có dấu hiệu khó chịu, phụ nữ chỉ cần một giải pháp đủ chuyên biệt, khoa học và lành tính để yên tâm sử dụng lâu dài. Trong đó, gel thảo dược Lavima Antimic hiện là một trong những sản phẩm nổi bật nhất, đáp ứng đủ tiêu chí và được nhiều phụ nữ tin chọn" - Founder Lavima chia sẻ.

Gel thảo dược Lavima Antimic đang áp dụng chương trình:

Mua 10 – Tặng 5 đến hết tháng 1/2026, số lượng có hạn.

