Tân binh Vpop Tiffany Bun debut với “Yêu Anh Vạn Kiếp”: Visual sáng, giọng hát “ngọt xỉu” gây chú ý

Ca khúc được sáng tác bởi Sing (Nguyễn Minh Thành) và sản xuất bởi CM1X, mang màu sắc pop dance kết hợp R&B. Giai điệu tươi sáng, tiết tấu sôi động cùng phần ca từ dễ nhớ giúp bài hát nhanh chóng tạo được thiện cảm với người nghe.

Chỉ mới lên sóng ít ngày nhưng MV debut của Tiffany Bun đã nhận được sự quan tâm đáng chú ý từ cộng đồng mạng. Trên YouTube, sản phẩm vượt mốc gần 400.000 lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực từ khán giả. Nhiều người nhận xét Tiffany Bun dù là tân binh nhưng đã thể hiện phong thái trình diễn tự tin, hình ảnh chỉn chu cùng giọng hát được đánh giá là "ngọt xỉu".

Không dừng lại ở nền tảng YouTube, giai điệu của "Yêu Anh Vạn Kiếp" cũng nhanh chóng lan tỏa trên TikTok. Nhiều bạn trẻ đã sử dụng đoạn nhạc của bài hát làm sound cho các video dance, clip couple hay nội dung giải trí. Sự lan tỏa này góp phần giúp ca khúc tiếp cận rộng rãi hơn trong cộng đồng mạng dù chỉ mới phát hành trong thời gian ngắn.

"Yêu Anh Vạn Kiếp" kể về một tình yêu chân thành và bền bỉ. Lời hứa "yêu anh vạn kiếp" được thể hiện như niềm tin vào sự gắn bó dài lâu. Ca khúc lựa chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, tích cực thay vì khai thác yếu tố drama hay bi lụy thường thấy trong các bản tình ca. Phần ca từ đơn giản, dễ cảm cùng giai điệu bắt tai giúp bài hát dễ dàng tiếp cận nhóm khán giả trẻ yêu thích dòng nhạc pop hiện đại.

Chia sẻ về sản phẩm đầu tay, Tiffany Bun cho biết cô dành nhiều tâm huyết cho dự án lần này: "Yêu Anh Vạn Kiếp là một ca khúc mà tôi thực sự yêu thích. Tôi hy vọng khi khán giả nghe bài hát này sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và những cảm xúc đẹp của tình yêu".

MV "Yêu Anh Vạn Kiếp" được thực hiện theo concept dance performance trên nền trắng tối giản. Thay vì xây dựng câu chuyện phức tạp, ekip tập trung vào phần trình diễn và vũ đạo nhằm làm nổi bật năng lượng của ca khúc.

Tiffany Bun là ca sĩ tự do hiện hoạt động nghệ thuật cùng kinh doanh tại Mỹ và Việt Nam. Cô bắt đầu tham gia nghệ thuật từ khá sớm khi xuất hiện trong các hoạt động ca hát và làm mẫu ảnh cho các ấn phẩm tuổi teen như Hoa Học Trò và VTM từ năm 15 tuổi.

Năm 2013, Tiffany Bun gây chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa Học Trò Icon và giành giải Icon Phong Cách, cùng mùa thi với ca sĩ Gin Tuấn Kiệt. Đây được xem là một trong những dấu mốc đầu tiên giúp cô được khán giả trẻ biết đến.

Trong hành trình theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, Tiffany Bun cũng từng tham gia các dự án nhóm nhạc YounQ và V-Angels trực thuộc V-Hot Entertainment, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm biểu diễn trước khi chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo.

Theo đuổi phong cách âm nhạc pop hiện đại kết hợp pop dance và R&B, Tiffany Bun hướng đến việc xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ mang năng lượng tích cực và tinh thần trình diễn năng động. Bên cạnh âm nhạc, cô cũng đặc biệt chú trọng yếu tố thẩm mỹ hình ảnh nhằm tạo dấu ấn cá nhân trong từng dự án.

Với hiệu ứng bước đầu từ "Yêu Anh Vạn Kiếp", Tiffany Bun cho thấy tiềm năng khi gia nhập đường đua Vpop. Sự lan tỏa trên YouTube và TikTok được xem là tín hiệu tích cực cho hành trình âm nhạc của nữ nghệ sĩ trong thời gian tới.