Tạm giữ hình sự Nguyễn Chí Thành SN 1976

Công an xã Tân Yên (Bắc Ninh) bắt quả tang Nguyễn Chí Thanh tàng trữ 35,3 gam ma túy Methamphetamine tại nhà riêng và đã bị tạm giữ hình sự để điều tra.

Ngày 3/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chí Thanh (SN 1976, trú thôn Hoàng Hoa Thám, xã Tân Yên) để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 2/6, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tân Yên đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Chí Thanh, sinh năm 1976, trú tại thôn Hoàng Hoa Thám, xã Tân Yên, đang có hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy" tại nơi ở.

Đối tượng Nguyễn Chí Thành tại trụ sở Công an xã

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ nhiều túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng, cùng các viên nén nghi là ma túy tổng hợp. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Công an xã phát hiện thêm nhiều đoạn ống nhựa được cất giấu bên trong hộp nhựa, chứa chất tinh thể màu trắng và các viên nén nghi là ma túy.

Kết quả giám định, xác định số tang vật thu giữ là ma túy Methamphetamine với tổng khối lượng 35,3 gam. Qua kiểm tra, đối tượng Nguyễn Chí Thanh, có kết quả dương tính với ma túy tổng hợp (MET).

Tang vật công an thu giữ tại nơi ở của đối tượng

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chí Thanh, đề tiếp tục điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”

Hiện, Công an xã Tân Yên tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.