Tạm giữ hình sự Lê Thành Công

Ngày 21/10, Công an phường Trường Vinh cho biết đơn vị đã phối hợp Văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thành Công (SN 1980, trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 35 phút, ngày 20/10, Lê Thành Công, điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 37A-644.42 rẽ vào đường Nguyễn Duy Trinh (thuộc phường Trường Vinh, Nghệ An).

Đối tượng Lê Thành Công tại cơ quan Công an

Do thời điểm đó, tại cung đường này, lượng phương tiện lưu thông lớn, đang xảy ra ùn tắc nên đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông đang thi hành nhiệm vụ điều tiết giao thông, đã ra hiệu lệnh cho các phương tiện di chuyển vào hướng đường khác.

Mặc dù đã nhận được hiệu lệnh yêu cầu, nhưng Lê Thành Công vẫn cố tình không chấp hành và tiếp tục điều khiển xe ô tô đâm thẳng hướng đồng chí Cảnh sát giao thông. Thấy phương tiện đang lao nhanh về phía mình nên Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ đã bám vào nắp capo, tay phải sử dụng gậy chỉ huy điều khiển giao thông liên tục yêu cầu Công dừng xe lại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tuy nhiên, Công vẫn tiếp tục điều khiển xe được khoảng 20m đến khi có người dân sử dụng xe máy chắn phía trước đầu xe thì Công mới dừng lại.

Ngay sau đó, đối tượng đã bị khống chế, yêu cầu về tại cơ quan Công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận do mất bình tĩnh nên đã có hành vi sai trái. Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thành Công để tiếp tục điều tra, làm rõ.