CLIP: Bến Ninh Kiều ngập nặng khi triều cường vượt báo động III

Ngày 22-10, Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ cho biết lúc 4 giờ 30 phút sáng nay, mực nước đo được tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2,16 m, vượt báo động III 0,16 m.

CLIP: Triều cường gây ngập bến Ninh Kiều

Triều cường dâng cao làm bến Ninh Kiều ngập nặng, dù trước đó ngành chức năng đã triển khai xây dựng, nâng cấp tạm thời tường, kết hợp đắp bao cát để ngăn nước tràn vào.

Theo UBND phường Ninh Kiều, công viên – bến Ninh Kiều có tổng diện tích hơn 21.700 m2. Nơi đây là không gian công cộng trung tâm thành phố, giáp sông Cần Thơ, gắn kết trực tiếp với phố đi bộ, chợ cổ, chợ đêm, Tượng đài Bác Hồ, bảo tàng, hệ thống bến tàu du lịch...

Bên trong bến Ninh Kiều có nhiều đơn vị vận hành các công trình, nhưng thiếu một đầu mối thống nhất, dẫn tới việc hạn chế trong quản lý, ảnh hưởng đến hình ảnh của không gian trung tâm và trải nghiệm của du khách.

Tình trạng ngập ảnh hưởng trực tiếp đến nền lát, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện

Đặc biệt, hằng năm vào thời điểm triều cường (từ tháng 9-11), khu vực công viên thường xuyên bị ngập sâu từ 30-50 cm trong nhiều giờ. Tình trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền lát, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, trơn trượt cho người dân và du khách, ô nhiễm môi trường, làm gia tăng mức độ xuống cấp của công viên.

Phường Ninh Kiều kiến nghị thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 dự án cải tạo hạ tầng khu vực này, trong đó có hạng mục nâng nền chống ngập, tổng mức đầu tư khái toán của dự án hơn 192 tỉ đồng.