Tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Thái Lan với Kpop

Hoa Kỳ, Nhật Bản và Anh luôn được coi là những thị trường quan trọng nhất do quy mô và tác động đối với ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của các nền tảng kỹ thuật số như TikTok và Instagram đang thay đổi quan niệm này, cho phép các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan, tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến ngành công nghiệp Kpop.



Tháng 7 năm ngoái, Alice Ratchadawan, một TikToker nổi tiếng của Thái Lan, đã giúp Wave to Earth một ban nhạc indie không mấy tên tuổi của Hàn Quốc vươn ra quốc tế. Alice đã sử dụng ca khúc Bad của nhóm làm nhạc nền cho video cầu hôn của mình khiến bài hát nhanh chóng lan truyền trên toàn thế giới, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Viral 50 của Spotify tại Thái Lan. Lượng người nghe hàng tháng của Wave to Earth trên Spotify cũng tăng vọt, vượt qua một số nghệ sĩ nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, trong đó có cả IU.

Nhóm Wave to Earth (Ảnh: Wavy)

"Trên TikTok, Đông Nam Á là khu vực dẫn đầu về sản xuất và tiêu thụ nội dung Hàn Quốc, Indonesia hiện đang dẫn đầu và tiếp theo là Thái Lan", Hong Jong Hee, Giám đốc truyền thông tại TikTok Hàn Quốc, cho biết. Mặc dù thị trường âm nhạc của Indonesia lớn hơn về quy mô nhưng Thái Lan lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn tới Kpop nhờ các nghệ sĩ nổi bật như Ten của NCT, Bam Bam của GOT7 và Lisa của BLACKPINK.

"Các hãng âm nhạc Hàn Quốc đã tuyển dụng các thành viên người Thái để thu hút người hâm mộ không chỉ ở Thái Lan mà còn ở các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Đây là một chiến lược thông minh để chinh phục Đông Nam Á một khu vực năng động và phát triển nhanh chóng trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu", Suwat Wuthichairattana, nhà sản xuất kì cựu đã có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành giải trí Thái Lan cho biết.

Bam Bam của GOT7

Bên cạnh đó, Thái Lan còn sở hữu những nét đặc thù về văn hóa, kiến trúc, cơ sở hạ tầng để sản xuất các nội dung ngắn có thể lan truyền một cách hiệu quả trên các phương tiện truyền thông xã hội.