Tài xế ở Tuyên Quang vi phạm nồng độ cồn, dương tính cả 4 nhóm ma túy

Ngày 27/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm nghiêm trọng về trật tự an toàn giao thông. Tài xế lái ô tô là V.T.D. (SN 2003, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang).

V.T.D. tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h20 ngày 26/10, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường tỉnh 186 (đoạn qua xã Bình Ca) phát hiện ô tô con biển kiểm soát 34A-453.xx có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Kết quả đo cho thấy tài xế D. có nồng độ cồn 0,022 mg/lít khí thở, vi phạm quy định khi tham gia giao thông. Tiếp đó, lực lượng chức năng phối hợp cơ quan y tế test nhanh ma túy và phát hiện người này dương tính với cả 4 nhóm chất cấm gồm MDMA, KET, MET và AMP - đều là các loại ma túy tổng hợp có tác động mạnh tới thần kinh, gây ảo giác và mất kiểm soát hành vi.

Tài xế D. dương tính với 4 nhóm chất ma tuý MDMA, KET, MET và AMP. (Ảnh: CACC)

Sau khi lập biên bản, tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho Công an xã Bình Ca tiếp tục xác minh, làm rõ. Theo quy định, người lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn và dương tính với chất ma túy sẽ bị phạt tiền từ 36 đến 48 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.