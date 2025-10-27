Sau nhiều ngày mưa to liên tục, các hồ chứa phía thượng nguồn đồng loạt tăng lưu lượng xả nước, nhiều khu vực tại TP Huế đang đối mặt trận lũ lụt lớn. Trong chiều ngày 27/10, nhiều tuyến đường nội đô TP Huế ngập sâu trong lũ, tập trung ở các xã, phường thấp trũng. Giao thông nhiều đoạn gần như tê liệt, người dân chỉ có thể đi bộ hoặc thuyền.

TP Huế: Các tuyến phố mênh mông nước; giao thông nhiều đoạn gần như tê liệt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong 24 giờ qua (từ 18h ngày 26/10), các tỉnh từ Quảng Trị đến Đăk Lăk mưa rất to như: A Bung (Quảng Trị) 276 mm; Nam Đông TP Huế 1.108 mm; Hồ An Long (TP Đà Nẵng) 607 mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 507 mm; hồ Trong Thượng (Gia Lai) 182 mm; Sơn Xuân (Đăk Lăk) 158 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh thành trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, các xã, phường sau có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Từ trưa 27-10 ở Huế ghi nhận lượng mưa lớn khủng khiếp khi có nơi hơn 1.300mm trong chưa đầy 24 giờ. Nhiều tuyến đường ở các xã phường trung tâm thành phố như Phú Xuân, Thuận Hóa… bị ngập sâu trong nước.

Khắp các tuyến phố mênh mông nước trắng xoá

Việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Những chiếc xe cứu hộ giao thông hoạt động hết công suất để giải cứu những chiếc ô tô con khỏi khu vực ngập sâu

Nhiều tuyến phố nước dâng lên nhanh, ngập ngang bánh xe

Nhiều xe ô tô bị vào nước, nằm bất động chờ cứu hộ đến kéo đi.

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Huế, đến trưa 27-10 nước trên sông Hương, sông Bồ đã vượt mức báo động III và ngang đỉnh lũ lịch sử năm 2023.

Mưa lớn mang theo một lượng nước khủng khiếp ở thượng nguồn các con sông ở Huế khiến các hồ thủy điện, thủy lợi phải xả lũ cấp tập để đảm bảo an toàn.

TP Huế cũng đã di dời 730 người dân ở các phường Hóa Châu, An Cựu, Thanh Thủy, Thủy Xuân, Dương Nỗ đến nơi tránh lụt an toàn.