Sau nhiều ngày mưa to liên tục, các hồ chứa phía thượng nguồn đồng loạt tăng lưu lượng xả nước, nhiều khu vực tại TP Huế đang đối mặt trận lũ lụt lớn. Trong chiều ngày 27/10, nhiều tuyến đường nội đô TP Huế ngập sâu trong lũ, tập trung ở các xã, phường thấp trũng. Giao thông nhiều đoạn gần như tê liệt, người dân chỉ có thể đi bộ hoặc thuyền.
TP Huế: Các tuyến phố mênh mông nước; giao thông nhiều đoạn gần như tê liệt
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong 24 giờ qua (từ 18h ngày 26/10), các tỉnh từ Quảng Trị đến Đăk Lăk mưa rất to như: A Bung (Quảng Trị) 276 mm; Nam Đông TP Huế 1.108 mm; Hồ An Long (TP Đà Nẵng) 607 mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 507 mm; hồ Trong Thượng (Gia Lai) 182 mm; Sơn Xuân (Đăk Lăk) 158 mm...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh thành trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, các xã, phường sau có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.