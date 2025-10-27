Khẩn cấp: Lũ đặc biệt lớn ở 3 địa phương, nguy cơ ngập ở 2 thành phố

Lúc 21h ngày 27/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi tin lũ khẩn cấp, lũ đặc biệt lớn đang xuất hiện trên các sông ở TP Huế, TP Đà Nẵng và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi). Nhiều khu vực đô thị và vùng trũng thấp đã bị ngập nặng, giao thông chia cắt, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở miền Trung.

Theo ghi nhận, lúc 14h ngày 27/10, mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt đỉnh 5,25 m, vượt báo động 3 tới 0,75 m – tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 2020. Lũ sau đó có xu hướng giảm chậm. Tuy nhiên, sông Hương (Huế), sông Vu Gia – Thu Bồn (Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang tiếp tục lên nhanh do mưa lớn kéo dài.

Trong 12 giờ tới, dự báo lũ sông Hương tại Kim Long và lũ sông Vu Gia – Thu Bồn sẽ đạt đỉnh cao hơn báo động 3 từ 1,15–1,65 m; sông Bồ duy trì trên báo động 3 khoảng 0,3 m. Riêng sông Trà Khúc dao động quanh báo động 2. Từ 12–24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông này vẫn duy trì ở mức rất cao, chưa có dấu hiệu giảm đáng kể.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại TP Huế và TP Đà Nẵng, đặc biệt ở các khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp và khu vực hạ du hồ chứa. Đồng thời, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất rất cao tại các sườn dốc ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Lũ lớn đang gây ngập sâu nhiều tuyến đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đời sống dân sinh. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua vùng ngập, không vớt củi hoặc đánh bắt cá trong mưa lũ, theo dõi sát bản tin cảnh báo và chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định là cấp 3 – mức rất nguy hiểm.

Nước lũ lớn gẫy 1 cây cầu

Chiều 27/10, chính quyền xã Khe Tre (khu vực thượng nguồn TP Huế) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh, làm sập một phần cầu Le No – cây cầu huyết mạch nối trung tâm xã với các khu dân cư, gây chia cắt hàng nghìn hộ dân.

Cầu Le No bị sập hoàn toàn - Ảnh: GX

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày. Mưa lớn liên tục khiến dòng lũ trên nhánh sông Tả Trạch dâng cao, chảy xiết. Cầu Le No – kết cấu bê tông cốt thép bắc qua sông không chịu nổi áp lực nước nên bị cuốn sập hoàn toàn.

Sự cố khiến tuyến giao thông quan trọng của địa phương bị chia cắt hoàn toàn.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng chức năng đã lập rào chắn, căng dây cảnh báo và túc trực tại khu vực nguy hiểm để ngăn người dân qua lại. Chính quyền địa phương đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời điểm mưa lớn, tránh nguy cơ sạt lở và tai nạn đáng tiếc.