Tài tử "The Glory" hé lộ quá khứ ám ảnh và lý do từng phải uống nước cặn trên vỉa hè

Kể từ sau khi trở nên nổi tiếng với tác phẩm The Glory, Jung Sung Il dần nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, nam tài tử đã làm khách mời trong chương trình You Quiz on the Block, chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề. Đáng chú ý, Jung Sung Il bất ngờ hé lộ về tuổi thơ cơ cực trong khoảng thời gian không có bố mẹ ở cạnh bên.

Giai đoạn khốn khó này đã khắc sâu vào tâm trí nam tài tử, nhắc nhở anh không bao giờ được phép quên công ơn của chị gái. Theo lời Jung Sung Il, mẹ anh không được khỏe, phải liên tục đi chữa bệnh lúc anh học cấp 1. Còn bố anh lại theo đuổi cuộc sống tự do nên cũng gần như không xuất hiện ở nhà. Suốt những năm tháng đó, anh cùng chị gái ở với bà. Nhưng bà anh cũng có vấn đề về sức khỏe và 2 chị em anh thường phải dọn dẹp chất thải của bà. Trong giai đoạn khó khăn này, chị gái đã thay bố mẹ chăm sóc Jung Sung Il.

Nam tài tử The Glory được chị gái đùm bọc trong khoảng thời gian mẹ đi chữa bệnh

Trong 1 lần chờ chị gái tan học, Jung Sung Il cảm thấy đói và khát nhưng lại không có gì để ăn. Nam diễn viên thấy 1 vũng nước trên vỉa hè, nên đã đợt cát lắng xuống để uống nước cặn ở đó. Sau khi chị gái biết chuyện đã mắng anh 1 trận nhớ đời: "Em mất trí à? Sao lại uống nước ở chỗ đó? Sao không đợi chị ra mà lại làm như thế?".

MC quốc dân Yoo Jae Suk hỏi Jung Sung Il rằng: "Tại sao cậu không xin nước của những hộ dân gần đó?". Tài tử The Glory thành thật trả lời: "Xin vài lần thì còn được nhưng em lại cảm thấy có lỗi khi xin liên tục như vậy".

Jung Sung Il từng uống cả vũng nước trên vỉa hè vì quá khát. Nam tài tử sinh năm 1980 chia sẻ với Yoo Jae Suk, anh thấy ngại vì thường xin nước của những hộ dân xung quanh

Nam diễn viên cho biết chị gái tuy trưởng thành hơn những đứa trẻ khác nhưng lúc đó vẫn chỉ là học sinh tiểu học giống như anh. Còn rất nhỏ song chị gái đã gánh vác nhiều chuyện trong gia đình, đồng thời luôn nấu ăn cho anh. Jung Sung Il rất biết ơn chị gái, và luôn ứa nước mắt mỗi khi nhớ về quãng thời gian khốn khó của 2 chị em. Nam diễn viên chia sẻ thêm về người chị mà anh luôn tự hào: "Chị ấy nấu ăn giỏi lắm, từ những nguyên liệu sẵn có trong nhà. Chị ấy chỉ hơn tôi có 2 tuổi, nên điều đó càng khiến tôi không cầm được nước mắt. Chị ấy vất vả nhưng lại chưa lần nào khóc than trước mặt tôi cả".

Cũng tại chương trình You Quiz on the Block, Jung Sung Il cho biết mình từng không có ước mơ, hoài bão hồi tiểu học do cuộc sống khi đó quá khó khăn, khiến anh phải vật lộn từng ngày. Mãi tới giai đoạn trung học, mẹ nam diễn viên mới khỏi bệnh và trở về nhà. Mẹ Jung Sung Il muốn anh học đại học, đồng thời chị gái cũng khuyên nam diễn viên theo đuổi con đường nghệ thuật.

Nam diễn viên luôn rất xúc động mỗi khi nhắc lại về giai đoạn chị gái thay mẹ chăm sóc anh

Theo Jung Sung Il, chị gái cũng là người khuyên anh theo đuổi con đường nghệ thuật

Nguồn: Allkpop