Tài tử phim Marvel nguy kịch sau tai nạn

Jeremy Renner nổi tiếng với khán giả đại chúng qua vai diễn Hawkeye của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Anh từng hai lần nhận đề cử Oscar - lần đầu tiên cho nam chính xuất sắc với vai diễn trong The Hurt Locker (2009) và lần thứ hai cho nam phụ xuất sắc với The Town (2010). Anh hiện góp mặt trong TV series Mayor of Kingstown đang phát sóng trên nền tảng trực tuyến Paramount+ (Ảnh: Instagram)