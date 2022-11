Simu Liu phản ứng với Quentin Tarantino, Martin Scorsese vì chỉ trích phim Marvel

Simu Liu - ngôi sao của Shang Chi and the Legend of the Ten Rings - đã phản hồi lại những bình luận của 2 đạo diễn lớn Hollywood trên mạng xã hội Twitter. Anh viết: "Để trở thành một ngôi sao điện ảnh, nếu những người gác cổng duy nhất là Tarantino và Scorsese, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội đóng một bộ phim trị giá hơn 400 triệu USD".

"Tôi ngưỡng mộ thiên tài làm phim của họ. Họ là những đạo diễn siêu việt. Nhưng họ không thể chĩa mũi dùi vào tôi hay bất kỳ ai" - Simu Liu viết tiếp - "Không có hãng phim nào hoàn hảo cả. Nhưng tôi tự hào được làm việc với hãng phim đã nỗ lực bền bỉ để cải thiện sự đa dạng trên màn ảnh bằng cách tạo ra những anh hùng trao quyền và truyền cảm hứng cho mọi người thuộc mọi cộng đồng ở khắp mọi nơi".

"Tôi cũng thích 'Kỷ nguyên vàng'... nhưng nó trắng như địa ngục".

Liu đứng ra bảo vệ Marvel sau những bình luận của Tarantino trong lần xuất hiện của đạo diễn này trên podcast 2 Bears. 1 Cave vào thứ Hai (21/11) vừa qua. Tại đây, Quentin đã than thở về "sự kỳ diệu hóa của các bộ phim Hollywood".

"Bạn có tất cả những diễn viên đã trở nên nổi tiếng đóng những nhân vật này, nhưng họ không phải là ngôi sao điện ảnh" - nhà làm phim Pulp Fiction nói - "Captain America là ngôi sao. Thor là ngôi sao. Ý tôi là, tôi không phải là người đầu tiên nói điều đó. Tôi nghĩ điều đó đã được nói hàng triệu lần. Chính những nhân vật nhượng quyền này đã trở thành ngôi sao".

Mặc dù Tarantino nói rằng ông không "yêu" phim Marvel nhưng ông cũng không "ghét" chúng.

Theo Bang Showbiz