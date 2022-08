Nữ diễn viên đình đám nguy kịch vì gặp tai nạn nghiêm trọng, cả nhà và xe bốc cháy dữ dội

Vào ngày 5/8, tờ People đưa tin nữ diễn viên Anne Heche nhập viện trong tình trạng nguy kịch do gặp tai nạn xe hơi ở Los Angeles, Mỹ. Được biết, chiếc xe chở nữ diễn viên đã đâm vào gara đỗ xe của 1 khu chung cư, sau đó đi lùi, phóng rất nhanh và tông vào 1 ngôi nhà gần đó. Vụ tai nạn khiến cả nhà và xe đều bốc cháy dữ dội. 59 cảnh sát cứu hỏa mất đến 65 phút mới có thể dập lửa và cứu Anne Heche khỏi chiếc xe. Sau đó, nữ diễn viên được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần nhất.

Hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, phía cảnh sát đặt nghi vẫn nữ diễn viên lái xe trong tình trạng say xỉn. Nguồn tin thân cận khẳng định nữ diễn viên 53 tuổi vẫn còn ý thức, thậm chí còn giao tiếp với cảnh sát khi nằm trên cáng cứu thương. Người này cũng tiết lộ rằng ngôi sao phim Wild Side được đặt nội khí quản, vết thương hiện tại không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Anne Heche gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng tại Los Angeles, Mỹ

Hiện trường vụ tai nạn của Anne Heche

Nữ diễn viên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Anne Heche sinh năm 1969, nổi danh với loạt phim I Know What You Did Last Summer, Wild Side, Psycho, đặc biệt là vở diễn Another World giành giải Emmy danh giá. Cô từng hé lộ quá khứ bi thảm bị bố ruột xâm hại tình dục, mẹ ruột tố ngược và nói dối trong cuốn tự truyện. Nữ diễn viên từng bị mẹ cấm cản theo đuổi nghệ thuật, nhưng cô đã vượt qua rào cản để tỏa sáng. Nữ diễn viên và MC đình đám Ellen DeGeneres từng có quan hệ thân thiết.

Anne Heche và Ellen DeGeneres từng có quan hệ thân thiết

Nguồn: People

https://kenh14.vn/nu-dien-vien-dinh-dam-nguy-kich-vi-gap-tai-nan-nghiem-trong-ca-nha-va-xe-boc-chay-du-doi-20220806171153212.chn