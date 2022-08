Nam tài tử Hàn bình phục sau 1 tháng bị tai nạn xuất huyết não, công bố dự án quán cà phê Đà Nẵng gây xôn xao xứ Hàn

Lee Kyeon từng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua loạt phim Fantasy Tower, Stars Falling From the Sky, Myung Wol the Spy, Ba Chàng Lính Ngự Lâm và chương trình Infinite Challenge . Tuy nhiên, nam diễn viên sinh năm 1982 đã rời xa màn ảnh Hàn, đến sống tại Đà Nẵng và kinh doanh chuỗi quán cà phê khắp Việt Nam được 6 năm nay.

Vào tháng 7 vừa qua, anh gặp tai nạn ô tô và phải nhập viện vì xuất huyết não và gãy xương mặt. Chỉ sau 1 tháng, nam diễn viên cuối cùng đã phục hồi và quay trở lại với công việc. Mới đây, Lee Kyeon đã công bố hình ảnh khởi công xây dựng quán cà phê mới ở Đà Nẵng cùng chú thích: "Tiến thêm 1 bước theo định hướng tương lai... Ngày nào tôi cũng được thúc giục hãy mau mở cửa. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật đẹp đẽ và mở quán sớm". Hình ảnh tích cực của nam tài tử đình đám một thời không khỏi khiến khán giả yên lòng. Hình ảnh về Lee Kyeon và dự án mới cũng vọt lên vị trí đầu trong số các tin tức hot nhất Hàn Quốc hôm nay.

Lee Kyeon đã bình phục chấn thương và quay trở lại công việc

Anh đang chuẩn bị mở thêm 1 quán cà phê mới ở Đà Nẵng

Bên dưới bài đăng, nhiều người quen, bạn bè đã bình luận chúc mừng quán cà phê mới của Lee Kyeon. Được biết, Lee Kyeon sở hữu chuỗi quán cà phê nổi tiếng tại Việt Nam, có mặt tại cả Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang.

Dù không còn hoạt động trong showbiz nhưng Lee Kyeon hài lòng với cuộc sống hiện tại, nếu có dự án phù hợp anh sẽ quay trở lại màn ảnh. Bên cạnh công việc kinh doanh, nam diễn viên còn thường xuyên đăng ảnh tận hưởng cuộc sống tại thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng.

Lee Kyeon đã sống và kinh doanh chuỗi quán cà phê ở Việt Nam được 6 năm

Nguồn ảnh: Instagram

