Tại sao những người hiểu "bếp vàng - vệ sinh bạc" đều hút tài khí vào nhà, sức khỏe viên mãn?

Dân gian hay nói "Bếp vàng vệ sinh bạc". Nghe tưởng như khoe chi phí bày biện đắt đỏ nhưng thật ra câu này nhắc ta chăm đúng hai không gian quan trọng nhất của ngôi nhà. Bếp là nơi nuôi dưỡng cả nhà, tượng trưng cho tài lộc và sự khỏe mạnh. Nhà vệ sinh là nơi thải bỏ, quyết định việc khí xấu có được đưa ra ngoài hay không. Bố trí khéo hai khu vực này, ngôi nhà sẽ sáng khí, người ở an tâm, việc làm ăn thuận đà. Bài viết dưới đây tổng hợp những nguyên tắc dễ hiểu, thực tế, có thể áp dụng ngay cho căn hộ chung cư lẫn nhà phố.

"Bếp vàng" nên bố trí ra sao?

Trong phong thủy, bếp thuộc hỏa. Hỏa vượng thì tài vượng. Bếp đặt đúng vị trí, đúng ánh sáng, đúng công năng sẽ giúp giữ tiền và giữ sức.

Thứ nhất là vị trí nên hợp cát tránh hung để dễ vượng. Lý tưởng là đặt bếp về phía Đông hoặc Đông Nam của ngôi nhà. Hướng Đông thuộc Mộc, Mộc sinh Hỏa, bếp vì thế dễ có sinh khí, người nấu bếp thấy hứng khởi, gia đình càng có lộc ăn lộc làm. Khu Đông Nam thuộc cung Tốn, gắn với tài khố và lưu thông tiền bạc. Nếu cấu trúc nhà không cho phép, có thể hóa giải bằng cách giữ khu bếp sáng sủa, thoáng khí và sạch sẽ để tăng dương khí.

Thứ hai là coi bếp như đôi mắt của căn nhà để tránh nước lửa xung đột. Bếp nấu không nên đối diện hoặc áp sát bồn rửa. Nước khắc hỏa sẽ làm bữa cơm hay gián đoạn, người nhà dễ gặp vấn đề về tiêu hóa, tiền bạc vào rồi lại ra. Bếp nên có điểm tựa vững chắc phía sau, tốt nhất là tường kín. Tránh đặt bếp quay lưng ra cửa hoặc đặt giữa khoảng trống dễ gió lùa. Cảm giác có chỗ dựa khiến người nội trợ yên tâm, năng lượng ấm áp vì thế giữ được lâu.

Thứ ba là ánh sáng phải rõ và không khí phải sạch để gom dương nạp khí. Bếp tối và ẩm là nơi tích tụ mùi hôi và năng lượng nặng nề. Hãy ưu tiên ánh sáng trắng đủ độ, phối màu ấm như kem, be, vàng nhạt để tạo cảm giác sạch mà vẫn ấm cúng. Máy hút mùi hoạt động tốt, cửa sổ mở được hằng ngày, rác bỏ đúng giờ, mặt bếp khô ráo sau khi nấu xong. Một bình hoa nhỏ, vài chậu gia vị như húng quế, hương thảo cũng giúp bếp tươi tỉnh. Tất cả những thứ tưởng nhỏ ấy lại cộng hưởng thành cảm giác muốn về nhà ăn cơm, mà nhà có bữa cơm đều đặn thì tài khí tự nhiên vững vàng.

Thứ tư là luồng di chuyển trong bếp nên mạch lạc. Ba điểm tủ lạnh, bồn rửa, bếp nấu tạo thành một tam giác thao tác gọn gàng. Không để vật sắc nhọn chĩa ra lối đi. Không phơi quần áo trong bếp. Không để hóa chất tẩy rửa lẫn với thực phẩm. Thứ tự gọn gàng giúp giảm va chạm, giảm mệt mỏi và tăng cảm giác kiểm soát. Khi ta chủ động, tài chính cũng dễ ổn định.

"Vệ sinh bạc" cần xử lý thế nào?

Nhà vệ sinh là nơi xả bỏ. Xả xấu cho đúng thì người khỏe và nhà yên. Xả sai thì khí bẩn tràn ngược, ảnh hưởng từ tinh thần đến tài lộc.

Thứ nhất là nên kín đáo thay vì phô bày. Cửa nhà vệ sinh không nên đối diện cửa chính, bếp hoặc cửa phòng ngủ. Dòng khí xấu đi thẳng vào các không gian quan trọng sẽ làm người mệt mỏi, ngủ không sâu, chuyện ăn uống tụt hứng. Nếu đã lỡ bố trí, có thể dùng tấm bình phong nhẹ, vách lam, rèm hoặc chậu cây để làm mềm hướng xung. Cửa luôn đóng khi không dùng để hạn chế khí ẩm loang ra ngoài.

Thứ hai là tách khô tách ướt để giảm ẩm mốc. Khu tắm và khu khô nên phân định rõ ràng bằng vách kính hoặc rèm. Lắp quạt hút, thường xuyên mở cửa sổ nếu có, nền lát chống trơn, sàn dốc về phía thoát nước để không ứ đọng. Bồn cầu đóng nắp sau khi sử dụng, cọ rửa định kỳ. Những việc này giúp giảm mùi, hạn chế vi khuẩn và giữ cho ngôi nhà luôn nhẹ mùi, nhẹ khí.

Thứ ba là tăng xanh để hút ẩm và trung hòa trường khí. Các loại cây như trầu bà, lưỡi hổ, dương xỉ là lựa chọn dễ chăm. Một chiếc hồ lô treo gọn gàng hoặc túi than hoạt tính đặt kín đáo cũng giúp hút mùi. Mùi hương thảo mộc nhẹ như sả chanh hoặc oải hương sẽ đem lại cảm giác sạch sẽ mà không nồng.

Thứ tư là giữ tối giản để dễ dọn. Nhà vệ sinh chứa quá nhiều chai lọ sẽ làm khí nặng. Chỉ giữ những sản phẩm thiết yếu, sắp xếp vào giỏ kín, nhãn mặt hướng cùng chiều để dễ tìm. Gương đủ sáng, đèn không chói mắt, màu tường trung tính. Khi không gian gọn, tâm trí gọn, người ở ít căng thẳng hơn.

Mọi nguyên tắc phong thủy đều phục vụ cho sự tiện nghi và thói quen lành mạnh. Hãy duy trì lịch dọn dẹp mỗi tuần. Hãy loại bỏ đồ hỏng và đồ không dùng. Hãy sửa rò rỉ nước ngay khi phát hiện vì nước chảy là tiền chảy. Hãy thay bộ lọc máy hút mùi, vệ sinh ống thoát, kiểm tra gioăng cửa nhà vệ sinh định kỳ. Đừng quên lắng nghe cảm giác của chính mình. Nếu bước vào bếp mà thấy bừa bộn, nếu vào nhà vệ sinh mà thấy ẩm nặng, đó là dấu hiệu cần chỉnh ngay hôm nay.

Tài khí không đến từ những món đồ đắt tiền hay bùa chú cầu may. Tài khí đến từ bếp ấm, bữa cơm sạch, không khí thông thoáng và nhịp sống gọn gàng. Khi ta coi trọng việc ăn uống và việc vệ sinh, cả nhà sẽ khỏe, tinh thần sáng, năng lượng làm việc mạnh hơn. Khi con người mạnh, tài lộc tự nhiên mạnh.

"Bếp vàng vệ sinh bạc" không phải lời đồn huyền bí. Đó là một cách sống giản dị: Bếp sáng sạch để nuôi lửa gia đình, nhà vệ sinh khô thoáng để tiễn hết khí xấu. Làm đúng hai chỗ này, dù nhà to hay nhỏ, bạn vẫn có được cảm giác đủ đầy và yên ổn mỗi ngày.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)