Tại sao kính mắt JINS đang trở thành món “must-have” của những người có gu?

Trong kỷ nguyên thời trang và công nghệ đang giao thoa, phụ kiện không chỉ là item hoàn thiện hình ảnh cá nhân mà còn nâng cấp trải nghiệm sống. Trong năm 2025, thiết bị đeo thông minh không dừng lại ở vai trò "tiện ích hỗ trợ" mà trở thành lớp nhận diện mới, nơi thẩm mỹ, công năng và hành vi người dùng trở thành yếu tố cốt lõi, định hình cách chúng ta nhìn nhận, di chuyển và kết nối với thế giới xung quanh. Trong bối cảnh đó, kính mắt - từ lâu vốn gắn với chức năng thị lực, đang chuyển hóa thành giao diện cá nhân, là cách để người dùng biểu đạt phong cách, nâng cao khả năng thích ứng và mức độ am hiểu công nghệ của người đeo.

Á hậu Nguyễn Quỳnh Châu lựa chọn kính JINS với thiết kế tối giản nhưng hiện đại, tôn lên nét thanh thoát tự nhiên, nổi bật trong từng khung hình.

Xuất hiện tại Saigon Centre, JINS - thương hiệu Nhật Bản gắn với thông điệp "cùng mở tầm mắt", đã bước vào cuộc đối thoại này bằng cách tiếp cận chính xác, tinh giản, và hiệu quả. Thay vì đóng khung một phiên bản kính cho tất cả, JINS xây dựng hệ giải pháp cho từng nhịp sống và trạng thái hiện đại. Mỗi dòng sản phẩm được cá nhân hoá theo từng cách riêng biệt. đơn cử như JINS có dòng sản phẩm cho tinh thần dịch chuyển không giới hạn, cho những cá thể đề cao khả năng ứng dụng và tính thẩm mỹ, hay đơn giản là một mảnh ghép hoàn thiện cho người đa nhiệm phải liên tục tiếp xúc với giữa ánh sáng mặt trời và ánh sáng trắng từ thiết bị điện tử,... Từ đó, hành trình khám phá ba chân dung phong cách của JINS bắt đầu, nơi thiết kế đậm chất Nhật giao thoa cùng tính thực tiễn của người Việt - tấp nập, bận rộn nhưng cũng tận hưởng cuộc sống đầy sắc màu. Và trong thế giới ấy, mỗi cặp kính không còn chỉ là phụ kiện mà trở thành lớp "trí thức" sống động mà bạn chọn mang theo - nơi công nghệ, thẩm mỹ không phô trương, nhưng đủ sức thay đổi cách ta nhìn và được nhìn.

Không khí nhộn nhịp ngày đầu khai trương cửa hàng flagship JINS Saigon Centre

THE MAVERICK - Tinh thần tự do, bản lĩnh xê dịch

Với những người yêu thích sự thay đổi, cuộc sống của họ vốn không đứng yên, và tất nhiên, chiếc kính mắt cũng phải tương thích với nhịp chuyển động ấy: không rườm rà, không gánh nặng, không giới hạn. Kính mắt, với họ, là mảnh ghép đồng hành, là "gear" thông minh, như đôi giày chạy êm ái hay chiếc balo đa năng cứng cáp, sẵn sàng đi cùng từ đường phố náo nhiệt đến những cung đường vắng đầy thử thách.

Một trong những sáng tạo độc quyền của JINS - bản lề chuyển động đa hướng, với khả năng chịu được lực nén lên đến 150 kg và 100.000 lần gập mở.

Trong lối sống luôn thay đổi ấy, bất kỳ khoảnh khắc tầm nhìn gián đoạn nào như kính xô lệch khi leo dốc, trượt nhẹ khi chạy, hay mờ đi khi bước khỏi phòng lạnh để,... đều có thể phá vỡ dòng chảy tự do. Như vậy, các thiết kế như JINS Airframe với cấu trúc siêu nhẹ, đeo như không đeo, ôm vững khuôn mặt mà vẫn dễ chịu qua cả ngày dài; Và trong những chuyển cảnh liên tục giữa nóng - lạnh, từ nắng gắt vào văn phòng, XTRActive® là lựa chọn hoàn hảo cho những ai nhạy cảm với ánh sáng hoặc thường xuyên di chuyển dưới nắng gắt. Tròng kính giúp chống chói và bảo vệ mắt tối đa trong mọi điều kiện, từ trong nhà ra ngoài trời, thậm chí ngay cả khi bạn đang lái xe.

Dòng kính mắt JINS Airframe nổi trội với tính năng cực nhẹ và bền

Các khách mời đang thử kính tại sự kiện khai trương JINS

The Connoisseur - Tinh tế, thanh lịch và am hiểu

Nếu như những bước chân năng động và nổi trội trở thành tuyên ngôn của Airframe, thì đối với những đôi mắt tinh tường và thanh lịch, câu chuyện thiết kế chính là thứ họ tìm kiếm. Đó là khi bạn đang thưởng thức một bữa tiệc trà, phóng xa tầm mắt tới những sắp đặt nghệ thuật thế giới, mở mang bởi câu chuyện và chất liệu thẩm mỹ. Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn có chủ ý, nơi từng chi tiết phản chiếu gu thẩm mỹ tinh tế và sự am hiểu sâu sắc. Kính mắt giờ đây bước vào thế giới quan đó, bổ trợ cho những tuyên ngôn nội tâm sâu rộng. Kính nên ôm vừa khuôn mặt, không rối mắt, vừa bảo vệ đôi mắt khỏi ánh sáng mạnh mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Thiết kế JINS đáp ứng nhu cầu ấy với hàng trăm mẫu mã tối giản, tinh gọn tại Nhật Bản, từ gam trung tính cho tới đường nét hiện đại, giúp giới tinh hoa dễ dàng thay đổi tùy bối cảnh và tâm trạng mà vẫn giữ phong thái vốn có.

Các khách mời háo hức đeo kính JINS tại sự kiện khai trương

Bên cạnh khả năng chống tia UV lên đến 99%, tròng kính còn được ứng dụng công nghệ Combination Titanium, chất liệu β-titan cao cấp thường thấy ở các dòng kính sang trọng, mang đến vẻ thanh lịch đặc trưng của JINS. Thiết kế kết hợp hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ tinh tế và công năng thông minh, giúp tôn lên đường nét gương mặt nhờ hiệu ứng "làm đẹp tự nhiên" của tròng kính, từ tông má hồng nhẹ đến lớp phủ che khuyết điểm vùng mắt. Đây cũng chính là dòng kính bán chạy hàng đầu tại Nhật Bản, và Việt Nam là thị trường thứ hai trên thế giới được ra mắt sản phẩm này.

Người mẫu trình diễn BST mới tại sự kiện khai trương JINS

The Hybrid - Đa nhiệm, linh hoạt và thông minh

Đô thị vốn dĩ bận rộn và năng động, một ngày dài làm việc trên màn hình máy tính hay những lần di chuyển dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời cũng đủ khiến cuối ngày trở nên rệu rã. Ánh sáng từ màn hình LED chiếu vào mắt, ngoài cửa sổ nắng rực rỡ, trong khi một cuộc trò chuyện sắp bắt đầu với đối tác. Cuộc sống vẫn là chuỗi chuyển cảnh liên tục, nơi công việc, giải trí và cuộc sống cá nhân hòa làm một, không gián đoạn. Như vậy, một chiếc kính mắt JINS SCREEN - bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh, giảm mỏi mắt suốt tám giờ làm việc liên tục trước màn hình, sẽ là người bạn đồng hành tối ưu nhất. Khi rời văn phòng ra ngoài trời, chiếc kính này có thể ngay lập tức biến thành kính râm với JINS Switch, chỉ cần gắn miếng che nắng nam châm. Không cần tháo ra, không cần thay đổi phức tạp - mọi thứ liền mạch, nhanh chóng và linh hoạt.

Lưu lại khoảnh khắc tại JINS với photobooth lấy ảnh tại chỗ.

Từ tinh thần của Maverick, Connoisseur và Hybrid, JINS không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những ý tưởng, mà hiện thực hóa ngay tại Saigon Centre, nơi cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam mở ra như một không gian trải nghiệm đầy cảm hứng. Tại đây, mỗi khách hàng đều có thể chạm tay vào những dòng kính đang dẫn đầu xu hướng: JINS Airframe siêu nhẹ cho người năng động, JINS 360° bền bỉ linh hoạt cho mọi thử thách, JINS Switch đa năng chuyển đổi trong nháy mắt, hay JINS SCREEN thông minh bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh, tối ưu cho nhịp sống số.

Không chỉ là cơ hội thử và chọn, cửa hàng còn mang đến những trải nghiệm được thiết kế riêng, giúp khách hàng cảm nhận trực tiếp sự khác biệt trong từng chi tiết, từng đường cắt, từng vật liệu - nơi công năng và thẩm mỹ hòa quyện.