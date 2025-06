Tại sao chúng ta dễ "nghiện" uống nước ngọt?

Theo thống kê của WHO, năm 2023, người dân Việt Nam uống đồ uống có đường gấp 4 lần so với năm 2009. Cũng trong năm 2023, trung bình mỗi người ở Việt Nam uống gần 70 lít đồ uống có đường mỗi năm – hoặc 1,3 lít mỗi tuần. Việc tiêu thụ nhiều nước ngọt dẫn đến lượng đường nạp vào cơ thể vượt quá khuyến cáo của WHO, gây ra nhiều nguy cơ sức khỏe như béo phì, tiểu đường tuýp 2, đột quỵ và bệnh tim mạch. Tại Việt Nam, tỷ lệ thừa cân và béo phì đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua, từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020 và trở thành vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.